۱۷ شهریور ۱۴۰۴، ۲۰:۰۷

افزایش ساعات خدمات‌دهی مترو شیراز هم‌زمان با آغاز سال تحصیلی

شیراز-سرپرست معاونت حمل‌ونقل و ترافیک شهرداری شیراز از افزایش ساعات خدمات‌دهی خطوط ۱ و ۲ مترو این شهر از ابتدای مهرماه با هدف تسهیل رفت‌وآمدهای روزانه، کاهش بار ترافیکی خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد فرخ‌زاده از افزایش ساعات خدمات‌رسانی مترو شیراز هم‌زمان با آغاز سال تحصیلی جدید خبر داد و گفت: از اول مهرماه، شهروندان، دانشجویان و دانش‌آموزان می‌توانند از خدمات خط ۲ مترو در ایستگاه‌های قهرمانان واقع در شهرک میانرود، شهدای عادل‌آباد در بلوار عدالت، ایستگاه بسیج در ابتدای فلکه فرودگاه و ایستگاه امام حسین (ع) در میدان امام حسین (ع) استفاده کنند.

وی ادامه داد: خدمات خط ۲ مترو شیراز همه‌روزه از ساعت ۶ صبح تا ۱۸ در ایستگاه‌های مذکور فعال خواهد بود و سرفاصله حرکت قطارها در این خط ۴۰ دقیقه تعیین شده است.

سرپرست معاونت حمل‌ونقل و ترافیک شهرداری شیراز افزود: خط یک مترو شیراز نیز از ابتدای مهرماه، از ساعت ۶ صبح تا ۲۲ با سرفاصله ۱۵ دقیقه‌ای آماده جابه‌جایی شهروندان خواهد بود.

فرخ‌زاده با تأکید بر رویکرد شهرداری در ارتقای خدمات حمل‌ونقل عمومی گفت: هدف از این برنامه‌ریزی، تسهیل رفت‌وآمدهای روزانه شهروندان و کاهش بار ترافیکی، به‌ویژه در محدوده مرکزی شهر و در ایام بازگشایی مدارس و دانشگاه‌ها است. در حال حاضر کلان‌شهر شیراز تنها شهر ایران است که هم‌زمان در سه خط جدید در حال ساخت تونل و ایستگاه‌های مترو است.

وی با بیان اینکه هزینه حفر تونل و ساخت ایستگاه‌های مترو به ازای هر کیلومتر حدود ۵۵ میلیون یورو است، ادامه داد: طبق قانون، تأمین زیرساخت‌های حمل‌ونقل بر عهده دولت است که در شیراز بخشی از این هزینه‌ها بر دوش شهرداری است. این اقدام در راستای رفاه شهروندان شیرازی انجام می‌شود و تأمین آن با دشواری همراه است.

سرپرست معاونت حمل‌ونقل و ترافیک شهرداری شیراز تصریح کرد: انتظار می‌رود شهروندان در ایام پرتردد سال، به‌ویژه در شهریور و مهر، کمتر از وسایل نقلیه شخصی استفاده کنند و از ظرفیت‌های مطلوب حمل‌ونقل عمومی بهره ببرند.

