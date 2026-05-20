جریمه بیش از ۳۶۰۰ خودرو فاقد معاینه فنی در شیراز

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد فرخزاده با اشاره به آغاز اعمال قانون خودروهای فاقد معاینه فنی از طریق سامانههای هوشمند نظارتی گفت: در هفته نخست اجرای طرح LEZ در شیراز، در مجموع حدود ۱۲ هزار استعلام از طریق دوربینها و سامانههای کنترل ترافیک انجام شد که از این میان، ۴۲۳۱ خودرو فاقد معاینه فنی معتبر شناسایی شدند.
وی ادامه داد: از مجموع خودروهای شناساییشده، ۳۶۵۸ دستگاه خودرو بر اساس ضوابط و مقررات راهنمایی و رانندگی در چرخه اعمال قانون قرار گرفته و جریمه شدند.
معاون حملونقل و ترافیک شهرداری شیراز اجرای این طرح را گامی مهم در راستای مدیریت آلودگی هوا و ارتقای ایمنی تردد در شهر عنوان کرد و گفت: طرح LEZ با هدف کاهش آلایندههای ناشی از تردد خودروهای فاقد معاینه فنی، ارتقای کیفیت هوای شهر و افزایش انضباط ترافیکی اجرا شده و استمرار آن نیازمند همراهی شهروندان است.
فرخزاده از شهروندان درخواست کرد با مراجعه به مراکز مجاز معاینه فنی در سطح شهر، نسبت به دریافت گواهی معتبر اقدام کنند تا علاوه بر جلوگیری از اعمال جریمه، در بهبود وضعیت زیستمحیطی و سلامت عمومی شهر نیز سهیم باشند.
وی در پایان تأکید کرد: اجرای این طرح با همکاری پلیس راهنمایی و رانندگی استان فارس و از طریق سامانههای هوشمند نظارت ترافیکی در سطح شهر شیراز بهصورت مستمر ادامه خواهد داشت.
نظر شما