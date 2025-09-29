  1. استانها
طنین شعر محمدرضا کاکایی در شب شعر «حکیم نگار»

طنین شعر محمدرضا کاکایی در شب شعر «حکیم نگار»

اصفهان - محمدرضا کاکایی، شاعر و دبیر انجمن قلم اصفهان، در شب شعر «حکیم نگار» کنار مزار استاد فرشچیان، شعری حماسی و ستایشگرانه در وصف او سرود.

به گزارش خبرنگار مهر، شامگاه دوشنبه، در چهلمین روز درگذشت استاد محمود فرشچیان، مراسم شب شعر «حکیم نگار» با حضور شاعران نامدار کشور، در مقبره صائب تبریزی برگزار شد. در این آیین، محمدرضا کاکایی، شاعر و دبیر انجمن قلم استان اصفهان، شعری در مدح استاد فرشچیان قرائت کرد. این شعر با مضامین حماسی و تصویری، استاد را به هنرمندی آفریننده تشبیه کرد که از نور، زمان و نقش دل جهانی نو آفرید و همچون کاشی‌کاری‌های فیروزه‌ای، «نصف جهان» را در قلم خویش جاودانه ساخت. شعر کاکایی با استقبال حضار همراه شد و جلوه‌ای ادبی بر آیین یادبود این هنرمند برجسته بخشید.

