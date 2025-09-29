  1. بین الملل
واکنش حماس و جهاد اسلامی به طرح صلح ترامپ

واکنش حماس و جهاد اسلامی به طرح صلح ترامپ

جنبش های مقاومت حماس و جهاد اسلامی فلسطین به طرح صلح ترامپ برای غزه واکن نشان داده و آن را در واقع حمایت از موضع اسرائیل دانستند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه الجزیره قطر، خبرگزاری رویترز به نقل از یک مقام که وی را آگاه خوانده است، اعلام کرد که مذاکره‌کنندگان حماس به کشورهای میانجی اطلاع داده‌اند که طرح ترامپ را با حسن نیت بررسی خواهند کرد و پاسخ رسمی خود را ارائه خواهند داد.

همزمان، زیاد النخاله، دبیرکل جنبش جهاد اسلامی فلسطین نیز در واکنش به این طرح اظهار کرد که آنچه ترامپ و نتانیاهو اعلام کرده‌اند، یک توافق کامل آمریکایی-اسرائیلی است و نشان‌دهنده موضع اسرائیل در تمامی زمینه‌هاست.

النخاله همچنین افزود که این توافق، نسخه ای برای ادامه تجاوز علیه ملت فلسطین است.

