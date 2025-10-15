استاندار بوشهر: بخش عمده مصوبات سفر رئیس جمهور اجرایی شد

به گزارش خبرنگار مهر، ارسلان زارع بعد از ظهر چهارشنبه در نشست با نماینده مردم استان بوشهر در مجلس خبرگان رهبری با اشاره به همدلی بین مردم و مسئولان استان اظهار کرد: در جنگ تحمیلی اخیر نیز شاهد همراهی و همدلی مردم نجیب و متدین استان بودیم و همواره مردم کنار مسئولان بوده و هستند و دشمنان را مأیوس و ناامید می‌کنند.

وی بر امیدآفرینی در جامعه تاکید کرد و یادآور شد: رهبر معظم انقلاب و رئیس جمهور بر این مساله تاکید دارند و در استان بوشهر برای تحقق این مهم نهایت تلاش خود را به کار می‌گیریم.

استاندار بوشهر خاطرنشان کرد: مشکل ناترازی انرژی، برق و آب و مشکلات تبعی آن در کشور، مسأله‌ای جدی و مهم است، بدیهی است که این مشکلات در استان ما به دلیل شرایط آب و هوایی و موقعیت جغرافیایی بیش از بسیاری از استان‌های کشور باشد.

وی افزود: قبل از آغاز به کار دولت چهاردهم، تنها ۴.۵ مگاوات برق خورشیدی در استان تولید می‌شد و اکنون به بیش از ۶۶ مگاوات رسیده و تا نیمه سال آینده به بیش از ۳۰۰ مگاوات افزایش خواهد یافت.

زارع یادآور شد: مصرف بهینه و صرفه جویی در همه منابع مورد نظر ماست و لذا در حوزه کشاورزی، ناگزیریم کشت محصولات آب بر رامحدود کنیم و توسعه محصولات گلخانه‌ای جایگزین یکی از راه‌های حل این مساله است، ضمن اینکه در آبیاری نخیلات نیز باید طرح نوین آبیاری را گسترش دهیم.

استاندار بوشهر با تاکید بر توسعه صنایع پایین‌دستی پتروشیمی و جذب سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی گفت: نخستین همایش و نمایشگاه ملی فرصت‌های سرمایه‌گذاری در زنجیره ارزش صنایع پتروشیمی با هدف معرفی ظرفیت‌های ممتاز اقتصادی بوشهر به سرمایه‌گذاران در سال جاری برگزار می‌شود که می‌تواند شتاب دهنده مسیر توسعه این استان شود.

استاندار بوشهر با اشاره به اجرای مصوبات سفر رئیس‌جمهور به استان بوشهر خاطر نشان کرد: با پیگیری‌های انجام شده، برخی مصوبات به طور کامل، اجرا شده و تعدادی بیشتر از مصوبات در حال اجرا هستند.