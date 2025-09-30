حجت الاسلام قائمی مطرح کرد؛ تحلیل ابعاد پیداوپنهان شناسایی دولت فلسطین

حجت الاسلام جواد قائمی در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن بررسی تحولات سیاسی و امنیتی منطقه پس از عملیات طوفان الاقصی، به تحلیل ابعاد پیدا و پنهان مساله شناسایی دولت فلسطین پرداخت و نسبت به بازگشت قانون قیومیت و تبعات آن هشدار داد.
وی تأکید کرد که حمایتهای آشکار و پنهان برخی دولتهای غربی از رژیم صهیونیستی، مسیر تحقق حقوق مردم فلسطین را پیچیدهتر کرده و جامعه بینالملل باید زمینهساز تشکیل دولت مستقل فلسطین شود.
مدیر حوزه خواهران علمیه استان مازندران گفت: اقدام برخی کشورها نسبت به شناسایی دو دولت در مساله فلسطین، نیازمند توجه دقیق به ابعاد پیدا و پنهان این موضوع است.
وی افزود: عملیات طوفان الاقصی که توسط رزمندگان حماس در هفتم اکتبر انجام شد، یکی از مهمترین رویدادهای جهان به شمار میرود که با هدف حذف نام فلسطین و با طرحهای ظاهری و مادی مانند «مک ای» و «ابراهیم» انجام گرفت. تأثیرات عمیق این تحولات در عرصه بینالمللی کمتر کسی را امیدمند کرده بود.
حجتالاسلام قائمی ادامه داد: تحولات منطقهای و بینالمللی پس از ۷ اکتبر، موجی پیشگیرانه ایجاد کرد و موضوع غزه و فلسطین را به محور توجه تحلیلگران و نظریهپردازان تبدیل نمود. این تحول، بهرغم چالشهای گسترده و عمیق، تأثیرات امنیتی و حقوقی گستردهای بر ساختارهای بینالمللی داشته است.
وی خاطرنشان کرد: امروز مساله فلسطین به یک مساله پرچالش حقوقی و امنیتی تبدیل شده و اقدامات ناپیدا و پنهان برخی دولتها، بهویژه آمریکا و کشورهای اروپایی، موجب شده تا حمایت واقعی از مردم فلسطین کاهش یابد. حتی در عرصههای مختلف مانند ورزش نیز شاهد نفی حقانیت و هویت انسانی فلسطین هستیم.
مدیر حوزه خواهران علمیه مازندران اظهار داشت: برخی دولتهای غربی همچون استرالیا، کانادا، فرانسه و انگلیس با حمایتهای ریاکارانه دیپلماتیک، نظامی و مالی، اسرائیل را به صورت آشکار و پنهان تقویت میکنند و به این ترتیب، مردم فلسطین که مطالبهگر حقوق مشروع خود هستند، تحت فشار بیشتری قرار میگیرند.
قائمی افزود: شناسایی دو دولت در مساله فلسطین به عنوان طرحی که در کنار حذف فلسطین مطرح شده، باید به دقت تحلیل شود تا این اقدام به عنوان توطئهای جدید علیه مردم مظلوم فلسطین شناخته شود. از جمله شروط مطرح شده برای حذف فلسطین میتوان به تغییر کتب آموزشی، حذف شهدای حماس و خانوادههای آنان و تمرکز بر امنیت و حکمرانی بخشهایی از فلسطین اشاره کرد که همگی نشاندهنده طرحهایی مبتنی بر توطئه بر ضد فرهنگ مقاومت در غزه است.
وی ادامه داد: توجه به اینکه پس از جنگ جهانی اول، جامعه ملل قانون قیومیت را برای حفظ اهداف استعماری خود در مناطق سابق امپراتوری عثمانی وضع کرد، اهمیت دارد. اکنون بازگشت به این قانون میتواند مجدداً زمینهساز تثبیت رژیم منحوس و محکوم به فنا اسرائیل باشد.
مدیر حوزه خواهران علمیه مازندران در پایان بیان کرد: امید است روزی جامعه بینالملل با پذیرش مجرمیت و غاصب بودن اسرائیل، نام این رژیم نژادپرست را از اذهان عمومی حذف کرده و زمینهساز تشکیل دولت مستقل فلسطین با حضور همه اهالی این سرزمین کهن و زادگاه انبیای الهی باشد.
