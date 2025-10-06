  1. استانها
  2. بوشهر
۱۴ مهر ۱۴۰۴، ۹:۴۴

مدیرکل راهداری بوشهر: جابجایی کالا در استان ۶ درصد افزایش یافت

مدیرکل راهداری بوشهر: جابجایی کالا در استان ۶ درصد افزایش یافت

بوشهر- مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان بوشهر گفت: جابجایی کالا در استان ۶ درصد نسبت به بازه زمانی مشابه در سال قبل رشد داشته است.

به گزارش خبرنگار مهر، فرزاد رستمی صبح سه شنبه در جمع خبرنگاران از جابجایی ۴ میلیون و ۷۰۰ هزار تن کالا در نیمه نخست سال جاری خبر داد و افزود: این میزان جابجایی کالا در استان ۶ درصد نسبت به بازه زمانی مشابه در سال قبل رشد داشته است.

رستمی خاطرنشان کرد: همچنین ۸۱.۵ هزار تن کالای اساسی توسط ناوگان باری استان بوشهر به انبارها و مقاصد مورد نظر جابجا شد که نسبت به دوره مشابه سال قبل ۲۳۳ درصد افزایش نشان می‌دهد.

وی یادآور شد: در میان شهرستان‌های استان، عسلویه رتبه اول جابه جایی بار را به خود اختصاص داده و پس از آن بوشهر و دشتستان قرار دارند.

این مقام خاطرنشان کرد: عمده‌ترین کالاهای حمل شده در استان شامل محصولات شیمیایی، مواد معدنی و ساختمانی بوده است.

رستمی تأکید کرد: افزایش حجم جابجایی کالا در استان نشان دهنده ظرفیت بالای بوشهر در زمینه مبادلات تجاری است. گفتنی است ۵ هزار و ۵۶۱ راننده حمل و نقل کالا و ۱۹۰ شرکت حمل و نقل کالا در استان بوشهر فعال هستند.

کد خبر 6613017

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها