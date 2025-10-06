مدیرکل راهداری بوشهر: جابجایی کالا در استان ۶ درصد افزایش یافت

به گزارش خبرنگار مهر، فرزاد رستمی صبح سه شنبه در جمع خبرنگاران از جابجایی ۴ میلیون و ۷۰۰ هزار تن کالا در نیمه نخست سال جاری خبر داد و افزود: این میزان جابجایی کالا در استان ۶ درصد نسبت به بازه زمانی مشابه در سال قبل رشد داشته است.

رستمی خاطرنشان کرد: همچنین ۸۱.۵ هزار تن کالای اساسی توسط ناوگان باری استان بوشهر به انبارها و مقاصد مورد نظر جابجا شد که نسبت به دوره مشابه سال قبل ۲۳۳ درصد افزایش نشان می‌دهد.

وی یادآور شد: در میان شهرستان‌های استان، عسلویه رتبه اول جابه جایی بار را به خود اختصاص داده و پس از آن بوشهر و دشتستان قرار دارند.

این مقام خاطرنشان کرد: عمده‌ترین کالاهای حمل شده در استان شامل محصولات شیمیایی، مواد معدنی و ساختمانی بوده است.

رستمی تأکید کرد: افزایش حجم جابجایی کالا در استان نشان دهنده ظرفیت بالای بوشهر در زمینه مبادلات تجاری است. گفتنی است ۵ هزار و ۵۶۱ راننده حمل و نقل کالا و ۱۹۰ شرکت حمل و نقل کالا در استان بوشهر فعال هستند.