به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان همدان، محمد رودباری در خصوص میزان جابجایی مسافر در سال ۹۶ گفت: سال گذشته تعداد ۵۴۷ هزار و ۹۵۰ سفر توسط ناوگان حمل‌ونقل عمومی شامل اتوبوس، مینی‌بوس و سواری کرایه در استان همدان انجام شد.

وی با اشاره به اینکه در این سفرها ۵ میلیون و ۵۲۰ هزار و ۴۶۹ نفر مسافر جابجا شدند، افزود: این میزان نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۱۱ درصد کاهش داشته است.

مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان همدان با بیان اینکه ۸۰ درصد ناوگان اتوبوسی استان همدان vip است، گفت: استان همدان از شرایط و وضعیت ناوگان مسافری خوبی برخوردار است.

رودباری به تعداد ناوگان مسافربری استان همدان اشاره و عنوان کرد: در استان همدان ۳۲۰ دستگاه اتوبوس، ۱۰۵۰ دستگاه مینی بوس و ۷۷۵ دستگاه سواری کرایه در امر جابجایی مسافر فعالیت می کنند.