علی موسی خانی، در گفت‌وگوبا خبرنگار مهر، با بیان اینکه امسال هشت هزار و ۶۰۰ هکتار از سطح اراضی استان به کشت پنبه اختصاص یافته است، گفت: برای تحویل این میزان محصول، ۶ کارخانه پنبه پاک‌کنی در سطح استان فعالیت می‌کنند.

وی افزود: قیمت خرید تضمینی پنبه امسال ۴۴ هزار تومان بود، اما در ابتدا پنبه با قیمت ۶۰ هزار تومان خریداری می‌شد و در حال حاضر این رقم به ۵۵ هزار تومان کاهش یافته است.

رئیس اداره پنبه گلستان درباره روند برداشت پنبه، گفت: برداشت پنبه در استان طی سه مرحله انجام می‌شود و هم‌اکنون در مرحله چین اول قرار داریم که بین ۱۵ تا ۲۰ درصد محصول برداشت شده است.

موسی خانی اظهار کرد: امسال میزان برداشت پنبه در استان بین ۱۵ تا ۱۶ هزار تن خواهد بود.

وی همچنین افزود: سال گذشته ۱۲ هزار و ۵۰۰ هکتار پنبه کشت شده بود که از آن ۲۱ هزار تن وش برداشت شد.این آمار نشان‌دهنده کاهش سطح کشت نسبت به سال گذشته است.