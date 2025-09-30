به گزارش خبرگزاری مهر، حمید عبدالقادر عنتر مشاور نخست وزیر یمن در گفتگو با المعلومه تاکید کرد که دریای سرخ در برابر کشتی های وابسته به رژیم صهیونیستی تا زمان توقف جنگ غزه بسته خواهد ماند.

وی افزود: آمریکا، انگلیس و برخی رژیم های غربی و عربی همچنان از رژیم صهیونیستی برای ارتکاب جنایات بیشتر علیه ملت فلسطین حمایت می کنند.

عبدالقادر تصریح کرد: نیروهای مسلح یمن در مواضع خود برای دفاع از فلسطین ثابت قدم هستند و اجازه نخواهند داد کشتی های وابسته به دشمن از دریای سرخ عبور کنند. تداوم جنایات رژیم صهیونیستی باعث می شود منطقه و جهان به سمت جنگ فراگیری کشیده شود که تاوان آن را همه می پردازند.

وی بیان کرد: این رهبران یمنی هستند که میدان نبرد و قواعد درگیری را تعیین می کنند. نیروهای مسلح کاملاً آماده هستند پاسخ دردناکی به دشمن صهیونیستی بدهند.