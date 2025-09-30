  1. بین الملل
حمله توپخانه‌ای عربستان به یمن؛ یک کودک زخمی شد

بر اثر حمله توپخانه‌ای عربستان به منطقه‌ای مرزی در یمن، یک کودک زخمی شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، المسیره از حمله توپخانه‌ای عربستان سعودی به یک منطقه مرزی در یمن خبر داد.

بر اساس اعلام این رسانه، این حادثه در منطقه مرزی در استان صعده یمن رخ داده است.

بر اثر این حادثه یک کودک زخمی شد.

حال وی وخیم گزارش شده است.

