ارتش یمن از حمله موشکی به یک کشتی در خلیج عدن خبر داد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه المسیره، نیروهای مسلح یمن اعلام کرد یک عملیات نظامی علیه کشتی باری «مینروا گرچت» (MINERVA GRACHT) در خلیج عدن انجام داده‌اند.

در بیانیه ای که یحیی سریع سخنگوی نیروهای مسلح یمن قرار کرد آمده است که این کشتی به دلیل آن‌که شرکت مالک آن تصمیم ممنوعیت ورود به بنادر فلسطین اشغالی را نقض کرده بود، با یک موشک کروز هدف قرار گرفت.

ارتش یمن تأکید کرد که حمله دقیق به این کشتی منجر به اصابت مستقیم و آتش‌سوزی در آن شده و در حال حاضر این شناور در معرض غرق شدن قرار دارد.

سریع در ادامه بیانیه گفت: ملت بزرگ و مجاهد یمن همچنان در مسیر حمایت و یاری ملت مظلوم فلسطین در برابر جنایت قرن ایستاده و به مبارزه خود ادامه خواهد داد.

سخنگوی نیروهای مسلح یمن در پیامی هشدار داد که عملیات نظامی این کشور ادامه‌دار خواهد بود و تنها در صورت توقف تجاوز و رفع محاصره غزه این حملات متوقف می‌شود.

وی تأکید کرد: محاصره دریایی اسرائیل در دریای سرخ، دریای عرب، باب‌المندب و خلیج عدن همچنان پابرجاست.

سریع هشدار داد که به تمامی شرکت‌ها و کشتی‌ها بار دیگر نسبت به تبعات نقض این محاصره هشدار داده می‌شوند.

این اقدام پس از آن صورت می‌گیرد که در هفته‌های گذشته، یمن حملات متعددی علیه کشتی‌های مرتبط با رژیم اسرائیل یا شرکت‌هایی که با تل‌آویو همکاری دارند انجام داده و آن را بخشی از حمایت عملی از مردم غزه اعلام کرده است.