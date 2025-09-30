به گزارش خبرگزاری مهر، حسین دهقان رئیس بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی، در همایش آموزشی الگوی تعالی و پیشرفت با اشاره به اتفاقات بین المللی و تاثیرات آن بر کشور در ۱۰ روز اخیر گفت: باید به تاثیرات و پیامدهای این تحولات در سطح بین المللی از منظر دیگری بنگریم و بدانیم که چه پیامدی در سطح کشور و در بنیاد خواهد داشت. ما باید جایگاه خود را در این بین مشخص کنیم که علی رغم وجود محدودیت‌های موجود کشور چطور می‌توان به کار ادامه داد و بیاندیشیم که هم اکنون در یک موضع جنگ و مبارزه هستیم. ما از این محدودیت‌های اعمالی استقبال می‌کنیم زیرا در چالش با سختی‌ها و موانع شاهد رشد استعداد، خلاقیت و نوآوری خواهیم بود.

رئیس بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی افزود: جنگ یک چالش اساسی در بالاترین سطح بحران است و ما به عنوان یک نهاد انقلابی عزم، اراده و توانایی خنثی سازی و مقابله با این وضعیت را داریم. ما می‌توانیم در این زمینه مدل‌ها یا الگوهایی را توسعه دهیم که قابل استفاده دیگران باشد.

وی یادآور شد: ما در بنیاد خود را یک فرد موظف برای ایفا یا اجرای یک نقش یا وظیفه سازمانی نمی‌بینیم؛ حتی مردم هم از یک نهاد انقلابی توقع دارند که متفاوت از دیگران عمل کند. ما از ارزیابی مرکز تعالی و پیشرفت استقبال می‌کنیم زیرا می‌خواهیم بدانیم نواقص کار ما کجاست و علاقمندیم یک مرجع صاحب صلاحیت بدون حب و بغض و منصفانه براساس استانداردهای موجود ما را مورد ارزیابی و سنجش قرار دهد.

دهقان با اشاره به توسعه هوش مصنوعی در بنیاد گفت: باید طرح توسعه هوش مصنوعی را در سازمان اجرایی کنیم تا شاخص‌ها قابل ارزیابی و پایش باشد. هوش مصنوعی می‌تواند جای کارهای اداری تکراری و کاغذبازی‌های خسته کننده را بگیرد و هر زمان نیازی به بررسی و پایش سازمان بود بتوان به ارگان‌های نظارتی دسترسی ارزیابی و سنجش داد.

وی افزود: اگر یکپارچگی و انسجام در سازمان محقق شود می توان امید داشت که یک سیاست و یک پیام مشخص از سازمان شنیده شود؛ به عبارت دیگر سازمان به یک هولوگرام تبدیل می‌شود که هر عنصری در این سازمان بیانگر همه هویت سازمان و فرهنگ آن باشد.

در پایان دهقان یادآور شد: ما باید سختگیرانه خود را مورد ارزیابی قرار دهیم و حتی از کسانی که می‌خواهند عملکرد ما را مورد سنجش قرار دهند بخواهیم که ما را سختگیرانه ارزیابی کنند و امتیاز بدهند زیرا در این شرایط می‌توانیم خلق نوآوری و ایده داشته باشیم و به پیشرفت و تکنولوژی‌های جدید دست یابیم. امیدواریم روزی در بنیاد شاهد یک سازمان هوشمند، آگاه، مسئولیت‌پذیر، شفاف و پاسخگو باشیم‌.