کاهش قیمت نفت پس از ازسرگیری صادرات نفت کردستان

به گزارش خبرنگار مهر قیمت نفت حدود ۱ درصد در معاملات روز دوشنبه پس‌از ازسرگیری صادرات نفت خام منطقه کردستان عراق از طریق ترکیه کاهش یافت. ائتلاف اوپک پلاس هم قصد دارد یک افزایش تولید دیگر را در ماه نوامبر اجرایی کند. بدین ترتیب عرضه جهانی نفت افزایش می‌یابد.

قیمت هر بشکه نفت برنت دریای شمال امروز با ۲۹ سنت معادل ۰.۴۱ درصد کاهش به ۶۹ دلار و ۸۴ سنت رسید. نفت وست تگزاس اینترمدیت آمریکا هم با ۳۹ سنت معادل ۰.۵۹ درصد کاهش ۶۵ دلار و ۳۳ سنت معامله می‌شود.

وزارت نفت عراق اعلام کرد جریان نفت خام در روز شنبه از طریق یک خط لوله از منطقه نیمه خودمختار کردستان در شمال عراق به ترکیه برقرار شده‌است. این اتفاق برای اولین‌بار پس‌از ۲ سال و نیم توقف رخ می‌دهد.

وزیر نفت عراق در روز جمعه گفت طبق یک قرارداد بین دولت فدرال عراق، دولت منطقه‌ای کردستان و تولیدکنندگان خارجی نفت در این منطقه، ۱۸۰ تا ۱۹۰ هزار بشکه در روز نفت خام به بندر جیحان ترکیه می‌رسد.

این قرارداد درنهایت ۲۳۰ هزار بشکه در روز نفت خام را به بازارهای بین‌المللی بازمی‌گرداند، آن‌هم در شرایطی که اوپک پلاس هم تولید خود را برای بازپس‌گیری سهم بازار افزایش داده است.

طبق گفته برخی منابع، سازمان کشورهای صادرکننده نفت و متحدانش در ائتلاف اوپک پلاس احتمالاً یک افزایش تولید حداقل ۱۳۷ هزار بشکه ای را در اجلاس روز یکشنبه تصویب می‌کنند. بالا رفتن قیمت نفت این گروه را برای بازپس گرفتن بیشتر سهم بازار تشویق کرده‌است.

اما ائتلاف اوپک پلاس برخلاف انتظار بازار، حدود ۵۰۰ هزار بشکه در روز کمتر از هدف تعیین‌شده تولید کرده‌است.

نفت برنت و نفت آمریکا بیش‌از ۴ درصد در هفته گذشته افزایش قیمت داشتند که بیشترین افزایش قیمت هفتگی از ماه ژوئن بوده‌است.

حمله‌های پهپادی اوکراین به زیرساخت‌های انرژی روسیه صادرات سوخت این کشور را پایین آورده است.

