امین اسدی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: پیشبینی شده بود پروژه برجهای دوقلو شهرکرد در زمینی به مساحت ۶ هزار مترمربع در ۲۶ طبقه با کاربری مختلف شهری در سال ۱۳۹۱ اجرا شود.
وی تصریح کرد: متاسفانه این پروژه به دلیل شرایط مالی شهرداری در آن زمان نتوانست تکمیل شود، همچنین الزاماتی در کمیسیون ماده ۵ آن زمان عملاً ادامه کار پروژه را با مشکل مواجه ساخت و کار با مشکل مواجه شد.
مدیر سرمایهگذاری و مشارکتهای مردمی شهرداری شهرکرد ادامه داد: بهمنظور ساماندهی این پروژه بیش از ۱۰۰ جلسه با مسئولان نواحی مختلف در راستای رفع مشکلات این پروژه برگزار شد.
اسدی با اشاره به کسری پارکینگ در پروژه برجهای دوقلو بهعنوان یک معضل گفت: ارزش ریالی قیودی که در کمیسیون ماده ۵ برای این پروژه تصویب شده بود از خود پروژه بالاتر رفت و عملاً قابل اجرا نبودند.
وی عنوان داشت: در همین راستا جلسات تخصصی صورت گرفت و چه از نظر اقتصادی و چه از نظر ترافیکی موارد مورد توجه قرار گرفت و بنا شد یا همان کاربری با کاهش طبقات و یا اصلاح کاربری انجام شود.
مدیر سرمایهگذاری و مشارکتهای مردمی شهرداری شهرکرد یادآور شد: در این پروژه پنج طبقه پارکینگ طبقاتی که معادل ۷۹۰ واحد پارکینگ است، پیشبینی شده، همچنین بنا شد کاربریها به نحوی اعمال شود که جاذبه سفر کمتری داشته باشد و یا با همان کاربری تعداد طبقات را تا جایی که پارکینگها جواب میدهند کاهش دهیم.
اسدی افزود: لایحهای در همین راستا تنظیم و به شورای شهر ارسال شد و در نهایت به این نتیجه رسیدیم که باید کاربریها، تغییر یابد، به این صورت که سه طبقه تجاری و ۱۳ طبقه دیگر کاربری مسکونی خواهند داشت.
وی با بیان اینکه توان مالی شهرداری در حال حاضر برای تکمیل پروژه برجهای دوقلو محدود است، بنابراین این پروژه باید برای سرمایهگذار جاذب باشد گفت: اضافه شدن این سه طبقه تجاری به شهر میتواند در کاهش اجاره ملک در سطح شهر کمک کند.
مدیر سرمایهگذاری و مشارکتهای مردمی شهرداری شهرکرد اذعان داشت: با توجه به فراخوانهایی که برای جذب سرمایهگذار گذاشتیم، اغلب شرکتها کاربری مسکونی را پیشنهاد دادند، که این اطلاعات در نهایت به تغییر کاربری منجر شد.
اسدی با اشاره به اینکه کلیه بدهیهای مربوط به اوراق مشارکت برجهای دوقلو شهرکرد تصفیه شده و هیچ بدهی هم به پیمانکارها نیز نداریم و سند به نام شهرداری است خاطرنشان کرد: این پروژه هیچگونه خلافی ندارد و عیناً مطابق پروانه ساخته شده است.
وی با بیان اینکه رایزنیها با سرمایهگذارهای داخلی و خارجی در حال انجام است و اقدامات برای تعیین تکلیف برجهای دوقلو در دست اقدام میباشد، تاکید کرد: این پروژه دغدغه مدیریت شهری است.
مدیر سرمایهگذاری و مشارکتهای مردمی شهرداری شهرکرد اضافه کرد: متاسفانه صنعت ساختمان در کشور و به تبع آن شهرکرد، در رکود به سر میبرد و از همین رو ساخت و ساز اولویت دوم انبوهسازان شده و این موضوع پروژه برجهای دوقلو را تحت تاثیر قرار داده است.
