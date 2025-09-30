پلیس: ۱۳۷ معتاد متجاهر در بهارستان جمع آوری شدند

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ مجید عسکری نیا، از جمع‌آوری ۱۳۷ معتاد متجاهر در اجرای طرح «آرامش» خبر داد و گفت: این اقدام با هدف ارتقای امنیت اجتماعی و زیباسازی چهره شهر انجام شد.

عسکری‌نیا در تشریح این خبر اظهار داشت: در راستای اجرای طرح آرامش و با موضوع جمع‌آوری معتادان متجاهر، مأموران انتظامی با هماهنگی مقام قضائی و رعایت موازین شرعی و قانونی، نسبت به پاکسازی پاتوق‌های افراد معتاد که موجب سلب آسایش شهروندان شده بودند اقدام کردند.

وی افزود: با توجه به ظرفیت‌های فراهم‌شده در کمپ‌های ترک اعتیاد، در این مرحله از طرح، ۱۳۷ معتاد متجاهر از سطح شهرستان بهارستان جمع‌آوری و جهت ترک اعتیاد به مراکز بازپروری معرفی شدند.

فرمانده انتظامی بهارستان در پایان خاطرنشان کرد: پلیس با اجرای مستمر طرح‌های ارتقای امنیت اجتماعی، ضمن کمک به بهبود وضعیت این افراد، با تمام توان در مسیر خدمتگزاری به مردم تلاش خواهد کرد.