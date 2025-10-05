عسکری نیا: کشفیات سرقت در بهارستان ۸ درصد افزایش یافت

به گزارش خبرنگار مهر،سرهنگ مجید عسکرینیا صبح یکشنبه در نشست با اصحاب رسانه به مناسبت هفته نیروی انتظامی، از اجرای ۸۳ مرحله طرح ارتقای امنیت اجتماعی با محوریت پاکسازی نقاط آلوده و جرمخیز خبر داد و گفت: اجرای این طرحها منجر به کاهش چشمگیر جرائم و افزایش احساس امنیت در بین شهروندان شده است.
عسکرینیا در تشریح جزئیات این طرح اظهار داشت: از ابتدای سال جاری تاکنون ۸۳ مرحله طرح ارتقای امنیت اجتماعی در سطح بهارستان با هدف پاکسازی پارکها، فضاهای سبز و نقاط آلوده به حضور معتادان متجاهر و فروشندگان مواد مخدر اجرا شده است.
وی افزود: نتیجه اجرای این طرحها، کاهش ۱۲ درصدی وقوع سرقتها در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته و افزایش ۸ درصدی کشفیات سرقت بوده است. همچنین در این مدت ۴ درصد افزایش در دستگیری سارقان را شاهد بودیم که حاصل پیگیریهای مستمر و اقدامات هدفمند همکاران انتظامی است.
فرمانده انتظامی بهارستان ادامه داد: در حوزه سرقتهای خشن شامل سرقت با عنف، زورگیری، سرقت منزل، مغازه و خودرو نیز با اجرای طرحهای مقابلهای، کاهش ۱۶ درصدی وقوع این جرائم و افزایش ۳ درصدی کشفیات به ثبت رسیده است.
عسکرینیا با اشاره به برخورد قاطع با معتادان متجاهر و اراذل و اوباش اظهار داشت: از ابتدای سال تاکنون ۱۷ مرحله طرح جمعآوری معتادان متجاهر اجرا شده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۱۳ درصد افزایش داشته است. همچنین با اقدامات پیشگیرانه و طرحهای میدانی، دستگیری اراذل و اوباش و مزاحمین نوامیس مردم ۱۴۳ درصد افزایش یافته است.
وی با قدردانی از همکاری دستگاه قضایی افزود: دادستان و قضات بهارستان با صدور دستورات قاطع، همراهی بسیار خوبی در برخورد با شرارتها و جرائم دارای بازتاب اجتماعی بالا داشتهاند.
عسکرینیا همچنین از افزایش ۷۹ درصدی جمعآوری و طرد اتباع بیگانه غیرمجاز در سطح شهرستان خبر داد و گفت: با شناسایی نقاط آلوده و گزارشهای مردمی، طرحهای روزانه برای ساماندهی این افراد به طور مستمر اجرا میشود.
فرمانده انتظامی بهارستان در پایان تصریح کرد: از ابتدای سال تا پایان شهریورماه، مأموران پلیس اماکن از ۴۴۴۶ واحد صنفی در سطح شهرستان بازدید کردهاند که در این بازدیدها با واحدهای متخلف و مزاحم از جمله برخی کافهها و قهوهخانهها برخورد قانونی صورت گرفته است. اجرای این طرحها در مجموع موجب ارتقای امنیت، کاهش جرائم و افزایش رضایتمندی شهروندان شده است.
