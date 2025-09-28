  1. سلامت
۶ مهر ۱۴۰۴، ۱۸:۲۱

واکنش سازمان نظام پرستاری به دستگیری پرستارنما

روابط عمومی سازمان نظام پرستاری، در واکنش به خبر دزدی یک مراقب از سالمند تحت عنوان پرستار، توضیحاتی ارائه داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، در پی انتشار خبر دزدی یک فرد تحت عنوان پرستار سالمندان، به اطلاع شهروندان و رسانه‌ها می‌رساند فرد مزبور به هیچ عنوان «پرستار» نبوده بلکه مراقب سالمندان بوده و از طرق غیررسمی بکارگیری شده است.

روابط عمومی سازمان نظام پرستاری ضمن درخواست از رسانه‌ها برای استفاده صحیح از عنوان «پرستار» که فقط مختص فارغ التحصیلان این رشته از دانشگاهی است، از عموم مردم و شهروندان درخواست دارد تا خدمات پرستاری و مراقبتی خود را صرفاً از مراکز قانونی ارائه مراقبت‌های پرستاری در منزل تحت نظارت وزارت بهداشت دریافت کنند. اسامی این مراکز در سایت‌های دانشگاههای علوم پزشکی کشور وجود دارد.

همچنین سازمان نظام پرستاری به منظور پیشگیری از هر گونه سوء استفاده از عنوان پرستار، امکان استعلام مشخصات پرستاران دارای شماره نظام پرستاری را در سایت خود فراهم کرده است. شهروندان می‌توانند با مراجعه به سایت و وارد کردن نام و نام خانوادگی یا شماره نظام پرستاری، از پرستار بودن افراد مطمئن شوند.

