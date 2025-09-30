سروری: برای اولین بار یک پهپاد آتش نشان خریداری و رونمایی شد

به گزارش خبرگزاری مهر، پرویز سروری در سیصد و پنجاه و هشتمین جلسه شورای اسلامی شهر تهران با بیان اینکه هم سیاست گذاری شورا و هم اهتمام شهرداری بعد از جنگ ۱۲ روزه اولین مطالبه را که تأمین تجهیزات آتش نشانی بود، به منصه ظهور رساندند، اظهار کرد: دیروز ۶۵ دستگاه خودروی جدید، ۲۳ دستگاه تانکر ۳۰ هزار لیتری و ۱۲ هزار لیتری، دو نردبان با ۲۷ متر ارتفاع و ۱۵ دستگاه تویوتای تک کابین از تجهیزات آتش نشانی رونمایی شد که برای ما ارزشمند است و این روند باید ادامه پیدا کند.

وی ضمن ابراز خرسندی از سخنان روز گذشته رئیس جمهور است، یادآور شد: باعث افتخار همه ما ایرانیان است که رئیس جمهور چنین نطق محکمی دارد.

سروری با بیان اینکه شهرداری متولد شوراست و در هم تنیده هستند، خاطرنشان کرد: دروغ بزرگی به شهرداری با عنوان پست فروشی بسته شد. برای خبرنگاری که این موضوع را مطرح کرده ۱۵ ماه حبس تعزیری و همچنین کارمندی که این موضوع را مطرح کرده ۱۵ ماه حبس تعزیری و ۷۰ میلیون تومان پرداخت نقدی، دو سال محرومیت کاری و محکومیت به عذرخواهی برای تهمت اعلام شده است. این اقدام خانواده او را نابود کرد. باید ببینیم که ایران اینترنشنال چقدر برای این موضوع دلسوزی می کند!

وی همچنین تصریح کرد: خبری منتشر شد که هم باعث امید و هم هشدار است. از ۱۷۰ بیمارستان رصد شده ۷۰ بیمارستان نسبت به ایمن سازی اقدام کرده و تأییدیه ایمنی گرفتند اما آنچه هشدار است، این است که هنوز بیمارستان هایی هستند که ایمنی ندارند و باید اقدام عاجل برای ایمن سازی آنها صورت بگیرد.

رئیس شورای اسلامی شهر تهران گفت: امیدواریم وزارت بهداشت همکاری کند و چهار بیمارستان که شرایط پرخطر دارند، رفع خطر کنند تا به شرایط متوسط برسند.

مهدی چمران افزود: برای اولین بار یک پهپاد آتش نشان نیز خریداری و رونمایی شد که می تواند در ارتفاع ۷۰ متری اطفای حریق و شناسایی حریق در ارتفاعات بالا را انجام دهد. امیدواریم بتوانیم از به‌روزترین تجهیزات برخوردار شویم و مهمتر از آن از فرهنگی برای عدم آتش سوزی بهره مند باشیم تا مجبور نشویم از این وسایل استفاده کنیم.