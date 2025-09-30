تمدید فراخوان توسعه هوش مصنوعی در زنجیره ارزش صنعت، معدن و تجارت 

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالحسین بهرامی رییس مرکز راهبری ستادهای ویژه توسعه اقتصاد دانش‌بنیان معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست جمهوری، امروز در نشست رونمایی از فراخوان تخصصی در حوزه‌های آب، انرژی و امداد و نجات اعلام کرد: اوایل شهریورماه، وزارت صنعت، معدن و تجارت فراخوانی در زمینه به‌کارگیری فناوری هوش مصنوعی در بخش‌های تجاری منتشر کرد که این اقدام با استقبال قابل توجهی مواجه شد. مجموعه ما و ستاد هوش مصنوعی نیز در این زمینه پیشنهادات و ایده‌های متنوع و کاربردی‌ای دریافت کردند که نشان از ظرفیت بالای فعالان حوزه فناوری و نوآوری دارد.

وی ادامه داد: به منظور افزایش مشارکت و ارتقاء کیفیت پیشنهادها، مهلت ارسال درخواست‌ها تا ابتدای ماه آینده تمدید شده است. این فرصت اضافی به فعالان و صاحب‌نظران این حوزه کمک می‌کند تا طرح‌های جامع‌تر، نوآورانه‌تر و عملیاتی‌تری را ارائه دهند.

رییس مرکز راهبری ستادهای ویژه توسعه اقتصاد دانش‌بنیان تاکید کرد: این فراخوان در قالب همکاری مشترک بین ستادهای تخصصی مرتبط پیگیری می‌شود و بخش مهمی از استراتژی معاونت علمی برای تسریع توسعه اقتصاد دانش‌بنیان کشور است. ما امیدواریم که با اجرای موفق این پروژه و فراخوان‌های مشابه در نیمه دوم سال جاری، تحولات ملموس و مؤثری در مسیر پیشبرد برنامه‌های اقتصادی، صنعتی و فناورانه کشور شکل گیرد.

وی در پایان افزود: توجه به حوزه‌های حیاتی مانند آب، انرژی و امداد و نجات، که نقش کلیدی در توسعه پایدار و امنیت ملی دارند، از اولویت‌های اصلی ما است و توسعه راهکارهای فناورانه در این بخش‌ها می‌تواند فرصت‌های جدیدی برای رشد و اشتغال در کشور ایجاد کند.