معرفی گیاهان آپارتمانی کم نور

به گزارش بازرگانی خبرگزاری مهر، وقتی صحبت از دکوراسیون داخلی و زیبایی فضای خانه یا محل کار می‌شود، گیاهان آپارتمانی کم نور نقش ویژه‌ای ایفا می‌کنند. این دسته از گیاهان نیاز چندانی به نور مستقیم خورشید ندارند و می‌توانند در گوشه‌های تاریک آپارتمان‌ها، دفاتر کاری یا اتاق‌هایی با پنجره‌های کوچک نیز رشد کنند. نگهداری از یک گل آپارتمانی مقاوم نه تنها روحیه افراد را بهتر می‌کند، بلکه کیفیت هوا را نیز افزایش می‌دهد.

اگر شما هم قصد خرید گیاه یا حتی سفارش تاج گل برای مراسم و مناسبت‌ها دارید، آشنایی با انواع گیاهان مقاوم به نور کم می‌تواند انتخاب شما را راحت‌تر کند.

گلهای آپارتمانی مقاوم به نور کم

گیاهان سایه‌دوست تنوع زیادی دارند. برخی از آن‌ها برگ‌های سبز و براق دارند و برخی دیگر با گل‌های رنگارنگ خود جلوه‌ای خاص به محیط می‌بخشند. در ادامه به معرفی این دسته از گل و گیاه می‌پردازیم.

گیاهان آپارتمانی کم نور: ۱. گازمانیا یا بروملید

یکی از زیباترین گیاهان آپارتمانی کم نور، گازمانیا است. برگ‌های سبز براق و گل‌های قرمز یا نارنجی این گیاه باعث شده تا جلوه‌ای شبیه به یک تاج گل طبیعی داشته باشد. گازمانیا برای محیط‌های داخلی که نور غیرمستقیم دارند بسیار مناسب است.

ویژگی‌ها: گل‌های درخشان نارنجی یا قرمز شبیه به شعله آتش.

شرایط نگهداری: نور غیرمستقیم ملایم، خاک سبک و مرطوب، رطوبت بالا. هر هفته برگ‌ها را غبارپاشی کنید.

گیاهان آپارتمانی کم نور: ۲. آگلونما

آگلونما یا همان گیاه چینی همیشه‌سبز، در دسته‌ی گیاهان آپارتمانی کم نور قرار دارد. این گیاه با برگ‌های سبز و رگه‌های نقره‌ای یا صورتی، زیبایی خاصی به فضا می‌بخشد. نگهداری آسان و نیاز کم به نور، آن را به انتخابی محبوب تبدیل کرده است.

ویژگی‌ها: معروف به همیشه‌سبز چینی با برگ‌های طرح‌دار.

شرایط نگهداری: نور کم تا متوسط، خاک همیشه مرطوب، آبیاری منظم. نسبت به کم‌آبی مقاوم است.

گیاهان آپارتمانی کم نور: ۳. برگ عبایی

یکی از مقاوم‌ترین گل‌های آپارتمانی کم نور، برگ عبایی است. همان‌طور که از نامش پیداست، برگ‌های سبز و پهن آن شبیه به عبایی سبز رنگ بوده و حتی در شرایط سخت نیز دوام می‌آورد.

ویژگی‌ها: یکی از مقاوم‌ترین گیاهان آپارتمانی کم نور با برگ‌های سبز تیره.

شرایط نگهداری: نور کم، آبیاری کم (فقط بعد از خشک شدن خاک)، خاک زهکش‌دار.

گیاهان آپارتمانی کم نور: ۴. زاموفیلیا

زاموفیلیا یکی از پرطرفدارترین گیاهان آپارتمانی کم نور در ایران است. ظاهر جذاب و نگهداری آسان آن باعث شده تا هم در منازل و هم در محیط‌های اداری حضور پررنگی داشته باشد.

ویژگی‌ها: برگ‌های سبز براق و رشد کند اما پایدار.

شرایط نگهداری: نیاز کم به آب، نور کم و خاک سبک. حتی در بی‌توجهی هم زنده می‌ماند.

گیاهان آپارتمانی کم نور: ۵. دیفن باخیا

دیفن باخیا با برگ‌های پهن و لکه‌های سفید یا زرد، از دیگر گیاهان آپارتمانی مقاوم به نور کم است. البته باید توجه داشت که شیره این گیاه سمی است و بهتر است دور از دسترس کودکان قرار گیرد.

ویژگی‌ها: برگ‌های پهن با لکه‌های سفید یا زرد.

شرایط نگهداری: خاک همیشه مرطوب، نور غیرمستقیم، محیط گرم و مرطوب. از باد سرد دور نگه دارید.

گیاهان آپارتمانی کم نور: ۶. هدرا انگلیسی

هدرا یا عشقه انگلیسی یکی از گیاهان رونده‌ای است که در دسته‌ی گیاهان آپارتمانی کم نور قرار دارد. این گیاه به دلیل رشد سریع و ظاهر زیبا، انتخابی عالی برای دیوار سبز یا دکوراسیون داخلی است.

ویژگی‌ها: گیاه رونده‌ای زیبا برای آویزها و دیوار سبز.

شرایط نگهداری: نور کم، خاک مرطوب و خنک، نیازمند آبیاری منظم.

گیاهان آپارتمانی کم نور: ۷. پرسیاوشان

پرسیاوشان یکی از گیاهان ظریف و جذاب است که به رطوبت بالا و نور کم علاقه دارد. این گیاه یادآور ظرافت یک تاج گل کوچک در گوشه‌ای از خانه است.

ویژگی‌ها: برگ‌های ظریف و پرپشت.

شرایط نگهداری: رطوبت بالا، آبیاری زیاد، خاک همواره مرطوب. غبارپاشی روزانه توصیه می‌شود.

گیاهان آپارتمانی کم نور: ۸. نخل شامادورا

یکی از بهترین انتخاب‌ها برای خانه‌های آپارتمانی، نخل شامادورا است. این گل آپارتمانی مقاوم به نور کم به راحتی رشد می‌کند و جلوه‌ای گرمسیری به فضا می‌بخشد.

ویژگی‌ها: نخل کوچک مناسب فضای آپارتمانی.

شرایط نگهداری: نور کم، آبیاری متوسط، خاک زهکش‌دار. نسبت به خشکی مقاوم است.

گیاهان آپارتمانی کم نور: ۹. گیاه اسپاتی فیلوم یا زنبق صلح

اسپاتی فیلوم از جمله گیاهان آپارتمانی کم نور است که با گل‌های سفید و ظریفش شناخته می‌شود. این گیاه علاوه بر زیبایی، توانایی تصفیه هوا را نیز دارد.

ویژگی‌ها: گل‌های سفید زیبا در کنار برگ‌های سبز براق.

شرایط نگهداری: نور غیرمستقیم، خاک مرطوب، محیط با رطوبت متوسط.

گیاهان آپارتمانی کم نور: ۱۰. کالاتیا ماکویانا

برگ‌های این گیاه شباهت زیادی به پرهای طاووس دارند و حتی در محیط‌هایی با نور کم نیز می‌درخشند. کالاتیا از آن دسته گیاهان آپارتمانی کم نور است که بیشتر برای دکوراسیون لوکس استفاده می‌شود.

ویژگی‌ها: برگ‌هایی شبیه پر طاووس.

شرایط نگهداری: نور ملایم و غیرمستقیم، خاک مرطوب، دمای ثابت و رطوبت بالا.

گیاهان آپارتمانی کم نور: ۱۱. پپرومیا یا برگ قاشقی

پپرومیا یکی از کوچک‌ترین و در عین حال محبوب‌ترین گل‌های آپارتمانی کم نور است. برگ‌های ضخیم و گوشتی آن آب را در خود ذخیره می‌کنند، بنابراین نیاز کمی به آبیاری دارد.

ویژگی‌ها: گیاه کوچک و مناسب میز کار.

شرایط نگهداری: نور غیرمستقیم ملایم، آبیاری کم (بعد از خشک شدن خاک)، خاک سبک.

گیاهان آپارتمانی کم نور: ۱۲. فیلودندرون برگ انجیری

این گیاه با برگ‌های پهن و شکاف‌دار خود یکی از خاص‌ترین گیاهان آپارتمانی کم نور به شمار می‌رود. فیلودندرون برگ انجیری برای خانه‌هایی با طراحی مدرن بسیار مناسب است.

ویژگی‌ها: برگ‌های پهن با بریدگی‌های عمیق.

شرایط نگهداری: نور کم تا متوسط، خاک زهکش‌دار، رطوبت نسبی.

گیاهان آپارتمانی کم نور: ۱۳. پتوس

پتوس از محبوب‌ترین گل‌های آپارتمانی مقاوم به نور کم است. این گیاه رونده با برگ‌های قلبی شکل، نمادی از عشق و طراوت است.

ویژگی‌ها: محبوب‌ترین گیاه رونده آپارتمانی.

شرایط نگهداری: نور کم، خاک نیمه‌مرطوب، قابل پرورش در آب. آبیاری متوسط نیاز دارد.

گیاهان آپارتمانی کم نور: ۱۴. مارانتا لوکونورا یا گیاه دعاخوان

این گیاه با برگ‌های سبز و رگه‌های قرمز شناخته می‌شود. مارانتا یکی از خاص‌ترین گیاهان آپارتمانی کم نور است که در طول شب برگ‌های خود را می‌بندد.

ویژگی‌ها: برگ‌های سبز با رگه‌های قرمز.

شرایط نگهداری: نور غیرمستقیم، رطوبت بالا، خاک همیشه مرطوب.

گیاهان آپارتمانی کم نور: ۱۵. سانسوریا

سانسوریا یا گیاه ماری، یکی از سرسخت‌ترین گیاهان آپارتمانی است. این گیاه حتی در محیط‌های بسیار تاریک هم زنده می‌ماند و به همین دلیل به آن لقب "گیاه فولادین" داده‌اند.

ویژگی‌ها: مقاوم‌ترین گل آپارتمانی کم نور با برگ‌های شمشیری.

شرایط نگهداری: نور کم، آبیاری بسیار کم، خاک زهکش‌دار.

چرا خرید گل آپارتمانی کم نور اهمیت دارد؟

خرید یک گل آپارتمانی مقاوم به نور کم، علاوه بر زیبایی، مزایای دیگری نیز دارد؛ از جمله تصفیه هوای محیط، کاهش استرس و ایجاد آرامش. همچنین این گیاهان می‌توانند جایگزین مناسبی برای تاج گل در مراسم‌های رسمی باشند، زیرا ماندگاری بیشتری دارند.

اگر به دنبال ایجاد فضایی سبز، آرامش‌بخش و در عین حال ماندگار هستید، بهترین گزینه‌ها برای شما گیاهان آپارتمانی کم نور هستند. از سانسوریا و پتوس گرفته تا اسپاتی فیلوم و زاموفیلیا، همه این گیاهان می‌توانند به محیط زندگی شما روح تازه‌ای ببخشند.

