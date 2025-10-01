  1. استانها
۹ مهر ۱۴۰۴، ۱۲:۳۰

طرح ارتقاء امنیت اجتماعی در چابهار اجرا شد

چابهار - فرمانده انتظامی شهرستان چابهار گفت: در نتیجه اجرای طرح ارتقاء امنیت در چابهار ۱۳۰ نفر اتباع بیگانه و غیر مجاز دستگیر شدند.

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ محمدعلی لکزایی صبح چهارشنبه در جمع خبرنگاران گفت: در راستای طرح برخورد با مخلان نظم، امنیت طرح ارتقا امنیت اجتماعی با رویکرد محله محور طی هفته ی گذشته در این شهرستان اجرا شد.

فرمانده انتظامی چابهار افزود: در نتیجه اجرای این طرح، تعداد ۹ نفر سارق، ۹۶ نفر معتاد و متجاهر و تعداد ۱۳۰ نفراتباع بیگانه و غیرمجاز و ۱۲ نفر خرده فروش مواد مخدر دستگیر شدند.

وی در ادامه دستاورد های این طرح خاطر نشان کرد: کشف مقدار ۱کیلو و ۱۲۰ گرم انواع مواد مخدر، کشف ۳ قبضه سلاح، کشف تعداد ۱۸۰ عدد قرص روانگردان و اعتیاد آور، کشف، و تعداد ۱۴ دستگاه خودرو و ۱۷ دستگاه موتورسیکلت متخلف توقیف و روانه پارکینگ شد.

