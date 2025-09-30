مشارکت اجتماعی و مردمی شرط اصلی موفقیت در حفاظت از محیط‌ زیست است

به گزارش خبرنگار مهر، هادی کیادلیری پیش از ظهر سه شنبه در نخستین همایش ملی رؤسای ادارات شهرستان‌ها و فرماندهان یگان حفاظت محیط‌زیست کشور که در قم برگزار شد، هدف اصلی برگزاری این نشست را ایجاد هماهنگی، انسجام و ارتقای توان مدیریتی در سطح شهرستان‌ها برشمرد و بر نقش استراتژیک این همایش در پیشبرد اهداف کلان زیست‌محیطی تأکید کرد.

وی با بیان اینکه روسای ادارات شهرستان‌ها علاوه بر مدیریت اجرایی، فرماندهی یگان‌های حفاظت را نیز برعهده دارند، نقش این ادارات را در تبیین سیاست‌ها و تبدیل اهداف سازمان به اقدامات عملی غیرقابل‌انکار دانست و افزود»: بدون اجرای دقیق برنامه‌ها در سطح شهرستان‌ها، موفقیت سیاست‌های استانی و ملی ممکن نخواهد بود.

معاون آموزش سازمان حفاظت محیط‌زیست کشور تصریح کرد: بسیاری از بهره‌برداری‌ها، آلودگی‌ها و تخلفات زیست‌محیطی در سطح شهرستان‌ها رخ می‌دهد و ادارات شهرستانی نخستین ناظر، گزارشگر و برخوردکننده با این موارد هستند.

وی تأکید کرد: توانمندی، سرعت و دقت عمل در این سطح نقش تعیین‌کننده‌ای در موفقیت سیاست‌ها دارد و اجرای به‌موقع برنامه‌ها می‌تواند از بسیاری آسیب‌ها جلوگیری کند.

کیادلیری واژه حفاظت در عنوان سازمان حفاظت محیط‌زیست را یادآور اهمیت پیشگیری دانست و اظهار کرد: متأسفانه بسیاری از اقدامات زیست‌محیطی به دلیل تأخیر در ورود و اقدام پس از وقوع بحران، ناکارآمد می‌شود.

وی نقش ادارات شهرستانی در فرهنگ‌سازی و جلب مشارکت اجتماعی را کلیدی خواند و یادآور شد: تجربه جهانی نشان داده هیچ دولتی به‌تنهایی قادر به حل مشکلات محیط زیستی نیست و مشارکت مردمی شرط اصلی موفقیت در این حوزه است.

وی همچنین بر همکاری با شهرداری‌ها، فرمانداری‌ها، صنایع و بخش کشاورزی از طریق ادارات شهرستان‌ها تأکید کرد و افزود: مدیریت بحران‌هایی همچون حریق جنگل‌ها، آلودگی رودخانه‌ها و پدیده ریزگردها عمدتاً در سطح شهرستان‌ها اتفاق می‌افتد.

معاون آموزش سازمان حفاظت محیط‌زیست کشور در پایان خاطرنشان کرد: داده‌های محیط زیستی عمدتاً توسط ادارات شهرستان‌ها تأمین می‌شود و این اطلاعات پایه سیاست‌گذاری علمی و کارآمد در سطح ملی هستند.

وی افزود: همایش‌هایی از این دست بستری برای تبادل تجربیات و تقویت ارتباط دوطرفه میان ستاد و ادارات شهرستانی فراهم می‌کنند که در نهایت به توسعه پایدار و متوازن حوزه محیط زیست کشور کمک خواهد کرد.