ورزشکار خوزستانی مقام سوم مسابقات جهانی پارادوومیدانی کسب کرد

اهواز - ملی‌پوش پارادوومیدانی ایران، در رقابت‌های قهرمانی جهان موفق شد با ثبت رکورد ۷.۱۷ متر در ماده پرتاب وزنه کلاس F54 به مقام سوم جهان برسد و مدال برنز را به گردن بیاویزد.

به گزارش خبرنگار مهر، در چهارمین روز از رقابت‌های پارادوومیدانی قهرمانی جهان، الهام صالحی، نماینده کشورمان در ماده پرتاب وزنه کلاس F54 امروز (سه‌شنبه) به مصاف حریفان رفت. صالحی در ۶ پرتاب خود به ترتیب رکوردهای ۷.۱۷ متر، ۷.۹ متر، ۷.۱۳ متر، ۶.۶۸ متر، ۶.۹۶ متر و ۷.۱۳ متر را ثبت کرد و در نهایت با بهترین رکورد ۷.۱۷ متر در جایگاه سوم جهان ایستاد و مدال برنز این رقابت‌ها را به دست آورد.

در این ماده، نماینده مکزیک عنوان قهرمانی را کسب کرد و پرتابگر برزیلی در جایگاه دوم قرار گرفت.

با این نتیجه، تیم ملی پارادوومیدانی ایران یک مدال ارزشمند دیگر به کارنامه خود در این رقابت‌های جهانی اضافه کرد.

