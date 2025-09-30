به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از سازمان امداد و نجات در تابستان سال جاری، نجاتگران و ناجیان غریق موفق شدند ۸۵۵ نفر را از خطر غرق شدن در آبهای ساحلی استان مازندران نجات دهند. در قالب این طرح در مجموع به ۸۸۶۱ نفر خدمات امدادی و درمان سرپایی ارائه شد.

در اجرای طرح پیشگیری و کاهش غریق در ۴۷۰ کیلومتر نوار ساحلی استان مازندران، امدادگران و نجاتگران جمعیت هلال احمر با مشارکت ناجیان غریق از اول خرداد در این مناطق مستقر شدند و بیش از ۱۵۰۰ نفر نجاتگر و امدادگر و ناجی غریق در اجرای این طرح ملی مشارکت فعال داشتند.

در راستای اجرای طرح پیشگیری و کاهش غریق در نواز ساحلی استان مازندران؛ ۳ پایگاه ثابت دریایی، ۴۲ پست سیار ساحلی با گشت زنی روزانه، ۱۶۹ نفر امدادگر و نجاتگر و ۱۲۷۲ ناجی غریق مشارکت داشتند. بکارگیری روزانه ۶ دستگاه آمبولانس، ۵ فروند جت اسکی ،۷ فروند قایق، ۱۱ دستگاه خودروی پشتیبانی و ۳۴ دستگاه موتورسیکلت تنها بخشی از تدارک هلال احمر مازندران برای اجرای طرح مذکور بوده است.

تابستان امسال تمامی‌توان عملیاتی جمعیت هلال احمر استان مازندران بر محور پیشگیری و کاهش غریق در ساحل متمرکز شده بود و ارائه خدمات امدادی به بیش از ۸۲۰۰ نفر و انتقال ۶۵ مصدوم به مراکز درمانی از دیگر خدمات امدادی، پیش بیمارستانی و اورژانسی ارائه شده به گردشگران ساحلی بوده است. همچنین هلال احمر استان گیلان نیز از نجات ۳۰۰ هموطن توسط منجیان غریق در گیلان خبر داد. رادیو دریا یکی از طرح های ایام تابستان در مناطق ساحلی و طرح سالم سازی دریا در استان گیلان بود که با استقبال گسترده همراه بود و منجر به کاهش حوادث مربوط به غرق شدگی شد.