امدادرسانی اورژانس هوایی چهارمحال و بختیاری به مادر باردار

نرگس عسگری در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: در هشتمین روز از مهرماه سال جاری، در پی وخامت وضعیت یک مادر باردار ۲۹ ساله در درمانگاه چمن‌گلی، تیم اورژانس هوایی دانشگاه علوم پزشکی چهارمحال و بختیاری وارد عمل شد.

وی افزود: با توجه به شرایط حساس بیمار و نیاز فوری به خدمات تخصصی بیمارستانی، هماهنگی‌های لازم برای اعزام هوایی در کوتاه‌ترین زمان ممکن انجام گرفت.

سرپرست مرکز اورژانس چهارمحال و بختیاری ادامه داد: بالگرد اورژانس پس از فرود در محل تعیین شده، بیمار را با رعایت اصول ایمنی و مراقبت‌های ویژه به مرکز درمانی استان منتقل کرد.

عسگری عنوان کرد: این عملیات با همکاری نزدیک واحد اورژانس زمینی، کادر درمان درمانگاه چمن‌گلی و تیم پرواز، مرکز eoc، پزشک مشاور مرکز و کارکنان مرکز ارتباطات اورژانس انجام شد.

سرپرست مرکز اورژانس چهارمحال و بختیاری اضافه کرد: امداد هوایی یکی از ظرفیت‌های مهم در نجات جان بیماران در مناطق صعب‌العبور یا شرایط بحرانی است، در این مأموریت، سرعت عمل، هماهنگی دقیق و تخصص تیم‌ها موجب حفظ سلامت مادر و جنین شد.

وی در پایان بر آمادگی کامل اورژانس برای پاسخ‌گویی به موارد مشابه و ارتقاء خدمات فوریت‌های پزشکی تاکید کرد.