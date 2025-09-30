جزئیات برگزاری و میزان جایزه مسابقه قرآنی «زین الاصوات»

به گزارش خبرگزاری مهر، نخستین دوره مسابقات سراسری قرآن کریم «زینالأصوات» با شعار «قرآن، کتاب اهل ایمان» چهارشنبه ۹ مهرماه در شهر مقدس قم برگزار میشود و پنجشنبه ۱۰ مهرماه طی مراسمی نفرات برتر خود را معرفی میکند.
این مسابقات ویژه سه گروه دانشآموزان، دانشجویان و طلاب علوم دینی سراسر کشور است که به عنوان آیندهسازان و مدیران آینده نظام جمهوری اسلامی ایران هستند.
این مسابقات با حمایت معنوی حجتالاسلام سیدجواد شهرستانی، نماینده آیتالله العظمی سیستانی و با همکاری چند نهاد فرهنگی و قرآنی کشور برگزار میشود.
جوایز نقدی این دوره حدود یک میلیارد تومان اعلام شده است که به تفکیک زیر به برگزیدگان اهدا میشود.
بخش قرائت تحقیق: رتبههای اول تا پنجم به ترتیب ۵۰، ۴۰، ۳۰، ۲۰ و ۱۰ میلیون تومان.
بخش قرائت نوجوانان: رتبههای اول تا چهارم به ترتیب ۴۰، ۳۰، ۲۰، ۱۰ و ۵ میلیون تومان.
بخش قرائت منافسهای (دوخوانی): رتبههای اول تا پنجم به ترتیب ۶۰، ۵۰، ۴۰، ۳۰ و ۲۰ میلیون تومان.
همچنین اعلام شده است که به همه ۹۴ فینالیست این مسابقات علاوه بر جوایز فوق، هدیه نقدی عمومی و بستههای سوغات قم (با مجموع ارزش حدود ۵ میلیون تومان برای هر نفر) اهدا خواهد شد. همچنین برای تسهیل در تردد، کمک هزینه سفر برای قاریان در نظر گرفته شده است.
