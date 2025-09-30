  1. دین و اندیشه
  2. قرآن و عترت
۸ مهر ۱۴۰۴، ۱۵:۰۱

جزئیات برگزاری و میزان جایزه مسابقه قرآنی «زین الاصوات»

جزئیات برگزاری و میزان جایزه مسابقه قرآنی «زین الاصوات»

جزئیات جوایز نقدی یک میلیارد تومانی نخستین دوره مسابقات سراسری قرآن کریم «زین‌الأصوات» اعلام شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، نخستین دوره مسابقات سراسری قرآن کریم «زین‌الأصوات» با شعار «قرآن، کتاب اهل ایمان» چهارشنبه ۹ مهرماه در شهر مقدس قم برگزار می‌شود و پنجشنبه ۱۰ مهرماه طی مراسمی نفرات برتر خود را معرفی می‌کند.

این مسابقات ویژه سه گروه دانش‌آموزان، دانشجویان و طلاب علوم دینی سراسر کشور است که به عنوان آینده‌سازان و مدیران آینده نظام جمهوری اسلامی ایران هستند.

این مسابقات با حمایت معنوی حجت‌الاسلام سیدجواد شهرستانی، نماینده آیت‌الله العظمی سیستانی و با همکاری چند نهاد فرهنگی و قرآنی کشور برگزار می‌شود.

جوایز نقدی این دوره حدود یک میلیارد تومان اعلام شده است که به تفکیک زیر به برگزیدگان اهدا می‌شود.

بخش قرائت تحقیق: رتبه‌های اول تا پنجم به ترتیب ۵۰، ۴۰، ۳۰، ۲۰ و ۱۰ میلیون تومان.
بخش قرائت نوجوانان: رتبه‌های اول تا چهارم به ترتیب ۴۰، ۳۰، ۲۰، ۱۰ و ۵ میلیون تومان.
بخش قرائت منافسه‌ای (دوخوانی): رتبه‌های اول تا پنجم به ترتیب ۶۰، ۵۰، ۴۰، ۳۰ و ۲۰ میلیون تومان.

همچنین اعلام شده است که به همه ۹۴ فینالیست این مسابقات علاوه بر جوایز فوق، هدیه نقدی عمومی و بسته‌های سوغات قم (با مجموع ارزش حدود ۵ میلیون تومان برای هر نفر) اهدا خواهد شد. همچنین برای تسهیل در تردد، کمک هزینه سفر برای قاریان در نظر گرفته شده است.

سیده فاطمه سادات کیایی

