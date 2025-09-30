روایت یک افسانه گیلگی در «سیاگالش»

به گزارش خبرگزاری مهر، فیلم کوتاه «سیاگالش» به کارگردانی سحر میرزائیانفر و کامران محمدی در لوکیشنهای طبیعی شهرستان رودسر تولید و آماده نمایش شد.
این فیلم با فضایی ترسناک و آخرالزمانی بر اساس افسانهای گیلکی ساخته شده است.
در خلاصه داستان فیلم آمده است: «در شب ماهگرفتگی و در شرایطی که مردم زاغوت با کمبود ماسک روبهرو هستند، موجودی اسطورهای به نام سیاگالش ظاهر میشود.»
کارگردانان این اثر پیشتر با فیلم «انعکاس شیطان» توانستند در ۲۷ فستیوال جهانی حضور پید. کند.
عوامل «سیاگالش» عبارتند از: نویسنده و کارگردان: سحر میرزائیانفر و کامران محمدی، مدیر فیلمبرداری: کیوان شعبانی، مدیر صدابرداری: امیرحسین گلمحمدی، عکاس: مجتبی نجفی، طراح صحنه و لباس: سحر میرزائیانفر و کامران محمدی، طراحگریم: سحر میرزائیانفر، مدیر تولید: پوریا حامد شکاری، تدارکات: سحر رستگار، مجری طرح: عرفان گلچین، عزت الله محمدی، تدوین: منصوره ترک زبان، اصلاح رنگ و نور: مهران جبلی، پخش بین الملل: سون اسکایز، لوکیشن: علی یونس پور، پوستر و لوگو: فرشته علیجانی، دستیار اول کارگردان: گندم غلامی، دستیار دوم کارگردان: سهیل گلچین، دستیار اول فیلم بردار: هاشم قدم یاری، صدابردار: محمدجوادپولادرکه، دستیار صحنه و لباس: گندم غلامی، مجری گریم: کیانا آیرملو، بازیگران: کامران محمدی، حجت صفاریان، گندم غلامی، مهتاب مصلحی، زهرا اخوان، علی یونس پور، سحر رستگار، شیما امامی، آتنا رفیعی، سهیل گلچین، بازیگران نوجوان: امیر علی باروتکار، توماج گلشن.
