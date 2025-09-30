به گزارش خبرنگار مهر، آیتالله احمد مبلغی پیش از ظهر سه شنبه در نخستین همایش ملی روسای ادارات شهرستانها و فرماندهان یگان حفاظت محیط زیست کشور که روز سهشنبه هشتم مهر در قم برگزار شد، با اشاره به موضوع ضررهای تراکمی در محیط زیست، تأکید کرد: مسئولیت حفاظت از منابع طبیعی تنها بر عهده یک فرد خاص نیست و تمامی انسانها در ایجاد یا کاهش آسیبها سهیم هستند.
وی گفت: برخلاف ضررهای مستقیم و آشکار مانند آلوده کردن یک رودخانه توسط یک کارخانه، ضررهای تراکمی ناشی از مجموعهای از اعمال کوچک و به ظاهر بیاهمیت است که در طول زمان و در کنار هم، خسارات بزرگ و غیرقابل جبرانی به محیط زیست وارد میکنند، برای مثال، انداختن یک پلاستیک به تنهایی آسیبی ایجاد نمیکند، اما تکرار این عمل توسط میلیونها نفر منجر به آلودگی خاک، نابودی حیات وحش و آلودگی منابع آبی میشود.
عضو مجلس خبرگان رهبری با اشاره به قاعده فقهی لاضرر گفت: این قاعده نه تنها ضررهای فردی و فوری، بلکه ضررهای تدریجی و تراکمی را نیز شامل میشود و هر فعل فردی که بخشی از یک فرآیند مخرب محیط زیستی باشد، حتی اگر کوچک به نظر برسد، مشمول حکم حرمت است.
آیتالله مبلغی افزود: ضررهای تراکمی تهدیدی جدی برای جوامع و نسلهای آینده هستند، از بیآبی و فرونشست زمین گرفته تا نابودی زیرساختهای زیستی و تهدید سلامت عمومی و قرآن کریم نیز در آیات متعدد مسئولیت انسانها در ایجاد و جبران این آسیبها را به صراحت بیان کرده است.
وی تصریح کرد: حفظ محیط زیست مسئولیتی جمعی و فردی است و هر فرد به اندازه سهم خود در ایجاد آسیب کلی، مسئول و گناهکار خواهد بود و این رویکرد در حقیقت عملی کردن هشدار قرآن و توجه به ارزشهای دینی در حفاظت از طبیعت است.
آیتالله مبلغی تأکید کرد: قانونگذاران باید قوانین بازدارنده و دقیق برای مدیریت منابع و جلوگیری از آلودگیهای خرد و کلان وضع کنند، فرهنگسازان و رسانهها باید نگرش و رفتارهای فردی و اجتماعی را اصلاح کنند و سازمانهای محیط زیست، نهادهای سیاستگذار، حوزههای علمیه و دانشگاهها نیز با ارائه پشتوانههای نظری و علمی، در این مسیر نقش فعال ایفا کنند.
