امام جمعه قم: توجه همگانی به محیط زیست امری ملی ،اخلاقی و فرهنگی است

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله سید محمد سعیدی تولیت آستان مقدس حضرت فاطمه معصومه (س) در دیدار با شینا انصاری، معاون رییس جمهور و رییس سازمان حفاظت محیط زیست، بر ضرورت ارتقای فرهنگ محیط زیستی در جامعه تأکید کرد و گفت: انسان آزاد آفریده شده تا با اختیار و آگاهی انتخاب کند، اما آزادی حقیقی تنها زمانی معنا دارد که با مسئولیت‌پذیری و رعایت ارزش‌ها همراه باشد.

وی افزود: مشاهده رفتارهایی مانند آتش‌افروزی در جنگل‌ها، ریختن زباله در کنار رودخانه‌ها و دریاها و شکار غیرمجاز حیوانات، بیانگر غفلت جمعی است که سلامت عمومی و منابع طبیعی کشور را به خطر می‌اندازد.

آیت‌الله سعیدی با تأکید بر نقش آموزش و فرهنگ‌سازی، اظهار کرد: تشویق رفتارهای مثبت، معرفی نمونه‌های موفق و برجسته‌سازی اقدامات داوطلبانه مؤثرتر از سرزنش صرف است.

وی افزود: کسانی که داوطلبانه زباله جمع می‌کنند بایدانگیزه‌شان معرفی شود تا الگوی دیگران قرار گیرد و در عین حال تاخیر در برخورد قانونی با تخلفات پذیرفتنی نیست.

امام جمعه قم همچنین به آموزه‌های دینی اشاره کرد و تصریح کرد: دین اسلام و شریعت اسلامی، حفاظت از خلقت و کرامت انسانی را مورد توجه قرار داده و مسئولان و مردم مؤمن موظف‌اند با افزایش آگاهی، اجرای قانون و ترویج ارزش‌های دینی، زمین و منابع طبیعی را حفظ کنند تا نسل‌های آینده نیز از نعمت‌های الهی بهره‌مند شوند.

وی گفت: توجه همگانی به محیط زیست نه تنها مسئله‌ای ملی بلکه امری اخلاقی و فرهنگی است و باید با همت جمعی و رعایت اصول قانونی و دینی، حفاظت از منابع طبیعی را به یک اولویت همگانی تبدیل کنیم.