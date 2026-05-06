حفظ جان کارگران، یک اصل بنیادین در قانون کار

به گزارش خبرنگار مهر، در پی انتشار یادداشت رئیس کانون عالی انجمنهای صنفی کارگران ایران در خصوص حادثه ناشی از کار در یکی از واحدهای صنعتی آذربایجان شرقی، رحمتالله نوروزی، رئیس فراکسیون کارگری مجلس شورای اسلامی ضمن تسلیت به خانوادههای داغدار این حادثه برای خبرگزاری مهر نوشت، حادثه ناگوار آتشسوزی در شرکت «تکنام کیهان پلیمر» در آذربایجان شرقی که منجر به جانباختن دو کارگر جوان و مصدومیت ۱۹ نفر از نیروهای شاغل شد، ضایعهای تلخ و جبرانناپذیر است. بهعنوان رئیس فراکسیون کارگری مجلس شورای اسلامی، این مصیبت سنگین را به خانوادههای داغدار، همکاران آسیبدیده و جامعه کارگری استان آذربایجان شرقی و کشور تسلیت عرض میکنم و برای کارگران مجروح آرزوی شفای کامل دارم.
این حادثه، علاوهبر ابعاد انسانی، یادآور ضرورت توجه جدی به رعایت اصول ایمنی و بهداشت کار مندرج در فصل چهارم قانون کار و اجرای دقیق تکالیف دستگاههای متولی است. بنا بر قوانین بالادستی، از جمله:
- ماده ۸۵ قانون کار (الزام رعایت آییننامههای حفاظت فنی و بهداشت کار)
- ماده ۹۱ قانون کار (تکلیف کارفرما به تأمین شرایط ایمن و وسایل حفاظت فردی)
- ماده ۹۳ قانون کار (الزام تشکیل کمیته حفاظت فنی و بهداشت کار در واحدهای مشمول)
- مواد ۹۶ تا ۱۰۶ قانون کار (وظایف قانونی بازرسی کار)
ضروری است وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در حوزه بازرسی کار، حفاظت فنی و بهداشت حرفهای، گزارش دقیق، مستند و کارشناسیشدهای از وضعیت این واحد صنعتی، نحوه اجرای مقررات و کیفیت نظارتهای پیشینی و پسینی ارائه کند.
از وزارت کار انتظار میرود با فوریت به سؤالات قانونی زیر پاسخ روشن و مبتنی بر اسناد بدهد:
۱.چرا این واحد فاقد کمیته حفاظت فنی و بهداشت حرفهای بوده است؟
مطابق ماده ۹۳ قانون کار، وجود کمیته و حضور مسئول ایمنی، مسئول بهداشت حرفهای و نماینده کارگران الزامی است و فقدان آن قابل اغماض نیست.
۲. بازرسیهای دورهای کارگاه در سالهای ۱۴۰۴ و ۱۴۰۵ چگونه و با چه کیفیتی انجام شده است؟
آیا واحد بازرسی کار مطابق مواد ۹۶، ۹۹ و ۱۰۱ قانون کار، وظایف نظارتی خود را بهصورت کامل انجام داده است؟
۳. وضعیت مسئول ایمنی و مسئول بهداشت حرفهای این واحد دقیقاً چه بوده است؟
چه میزان از استانداردهای فنی، آموزشی و تجهیزاتی رعایت شده یا نشده است؟
۴. وضعیت اشتغال کارگران پس از حادثه چه شده است؟
گزارش کامل از وضعیت درمان، اشتغال، بیمه، حمایتهای قانونی و بازگشت به کار مصدومان باید به فراکسیون کارگری ارائه شود.
فراکسیون کارگری مجلس شورای اسلامی، در چارچوب وظایف قانونی نظارتی، این موضوع را تا روشن شدن تمام ابعاد حادثه و تعیین تکلیف قصورهای احتمالی پیگیری خواهد کرد.
«حفظ جان کارگران، یک اصل بنیادین در قانون کار و یک ضرورت برای پایداری تولید کشور است» و هرگونه خلأ در ایمنی کار باید با جدیت، شفافیت و مسئولیتپذیری بررسی و اصلاح شود.
نظر شما