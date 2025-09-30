یک کشته و ۳۸ مفقود در اثر فرو ریختن ساختمان مدرسه در اندونزی

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از شینهوا، نانانگ سیگیت، رئیس دفتر جستجو و نجات سورابایا در جاوه شرقی، گفت: این حادثه در مدرسه شبانه‌روزی اسلامی الخوزینی در منطقه سیدوارجو رخ داد، زمانی که ساختمانی که در حال بازسازی غیرمجاز بود، ناگهان هنگام نماز عصر فرو ریخت.

سیگیت گفت: نیروهای امدادی موفق شدند یک قربانی کشته شده را بیرون بکشند و ۱۰۲ دانش‌آموز از محل ریزش آوار تخلیه شدند.

وی افزود که عملیات جستجو همچنان ادامه دارد زیرا بیم آن می‌رود که حداقل ۳۸ نفر زیر آوار مانده باشند.

صدها امدادگر با پشتیبانی تجهیزات سنگین برای جستجوی بازماندگان و بازیابی اجساد به محل اعزام شده‌اند، در حالی که مقامات تحقیقات در مورد علت ریزش ساختمان را آغاز کرده‌اند.