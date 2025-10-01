به گزارش خبرگزاری مهر، علاء الدین ازوجی سرپرست صندوق بازنشستگی کشوری در پیامی فرارسیدن ۹مهرماه، روز سالمند و هفته سالمند را گرامی داشت.

در متن پیام چنین آمده است: نهم مهر، روزی است برای نگریستن با احترام و مهربانی به چهره‌هایی که سال‌ها بار مسئولیت این سرزمین را بر دوش کشیده‌اند؛ روزی برای شنیدن روایت‌های زندگی، لبخندهای پرمعنا و نگاه‌هایی که در سکوت، هزاران قصه از تلاش، عشق و فداکاری را بازگو می‌کنند.

سالمندی، برای ما نه یک پایان، بلکه شکوهی است که از مسیر پر فراز و نشیب زندگی حاصل شده؛ دوره‌ای که انسان، مزه‌ی بلوغ و فرزانگی را با همه وجود می‌چشد. بازنشستگان و سالمندان، آینه روشن کوشش‌ها و امیدهای یک ملت‌اند؛ گنجینه‌ای که با حضورشان، احساس امنیت، ثبات و پیوند نسل‌ها عمیق‌تر می‌شود.

در صندوق بازنشستگی کشوری، ما هر روز با این گوهرهای گران‌بها روبه‌رو هستیم؛ مردان و زنانی که لبخندشان، تجربه‌شان و حتی سکوتشان، به ما یادآور می‌شود که آینده را فقط با تکیه بر گذشته‌ای چنین پربار می‌توان ساخت.

این هفته، فرصتی است برای گفتن «متشکریم»؛ برای تجلیل از روزهایی که با رنج و امید، راهی برای امروز ساختید. ما باور داریم که بازنشستگی، آغاز فصل تازه‌ای از بودن است؛ فصلی برای گذراندن وقت با خانواده، برای آموزش نسل جوان، برای ساختن خاطراتی که فردا را گرم‌تر می‌کند.

از نگاه ما، سالمندی یعنی عزت، یعنی حضور، یعنی همچنان بخش مهمی از قلب تپنده جامعه بودن. دست در دست هم، می‌خواهیم شهری، کشوری و آینده‌ای بسازیم که هر سالمند و هر بازنشسته در آن، عزیز، محترم و الهام‌بخش باشد.