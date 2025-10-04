راهآهن رشت-آستارا؛ مسیر برای گشایش های اقتصادی
خبرگزاری مهر، گروه استان ها: راهآهن رشت-آستارا یکی از طرحهای مهم زیرساختی و راهبردی در شمال کشور است که در راستای توسعه شبکه حملونقل ریلی و ارتقای ارتباطات منطقهای و فرامنطقهای اجرا میشود.
این پروژه نقش کلیدی در تسهیل جابه جایی کالا و مسافر، کاهش هزینهها و زمان حملونقل و بهبود کیفیت زندگی ساکنان استان گیلان دارد.
علاوه بر آن، اتصال این مسیر ریلی به کریدور حملونقل شمال-جنوب موقعیت ایران را بهعنوان هاب ترانزیتی منطقه تثبیت کرده و فرصتهای گستردهای برای توسعه اقتصادی، اشتغالزایی و جذب سرمایهگذاریهای داخلی و خارجی فراهم میکند.
با این حال تاکنون حدود ۸۰ کیلومتر از مسیر تملک شده و طبق گفته مسئولان تا پایان سال کل مسیر آزادسازی می شود این موضوع به دغدغهای جدی برای توسعه سریعتر حملونقل ریلی در شمال کشور تبدیل شده است.
در این پرونده ویژه به بررسی ابعاد مختلف پروژه راهآهن رشت-آستارا، چالشها و چشماندازهای آینده خواهیم پرداخت و نقش این مسیر در توسعه گردشگری، تجارت بینالمللی و تقویت همبستگی فرهنگی منطقه را تحلیل خواهیم کرد.