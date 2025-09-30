منبع نزدیک به حماس: طرح ترامپ کاملا به سود اسرائیل است

به گزارش خبرگزاری مهر، یک منبع نزدیک به حماس به رویترز گفته که طرح پیشنهادی دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا برای آتش‌بس در غزه، «تماما به سود اسرائیل است.»

این منبع که نخواست نامش فاش شود، گفت که این طرح «شروط غیرممکنی را تحمیل می‌کند که هدف آن حذف حماس است.»

به گفته این مقام فلسطینی، «آنچه ترامپ پیشنهاد داده، پذیرش کامل تمام شروط اسرائیل است؛ شروطی که هیچ حق مشروعی برای مردم فلسطین یا ساکنان غزه قائل نیست.»

ترامپ دیروز دوشنبه همزمان با دیدار خود با بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر رژیم صهیونیستی نقشه راه خود برای آتش بس در غزه را رونمایی و تهدید کرد که اگر حماس با این پیشنهاد موافقت نکند، به ادامه عملیات نظامی اسرائیل چراغ سبز نشان خواهد داد.

این طرح پیش از این قرار بود در ۲۱ ماده ارائه شود که ظاهراً به ۲۰ ماده تقلیل پیدا کرده است. این طرح در ابتدا روز سه‌شنبه در حاشیه نشست‌های مجمع عمومی سازمان ملل متحد در نیویورک، به رهبران عرب ارائه شده بود. جزئیات طرح ترامپ را اینجا بخوانید.

نتانیاهو در کنفرانس مطبوعاتی مشترک با ترامپ در پی دیدار طرفین در کاخ سفید، گفت که از طرح ترامپ حمایت می‌کند.