  1. بین الملل
  2. غرب آسیا و آفریقای شمالی
۸ مهر ۱۴۰۴، ۱۵:۰۵

نفتالی بنت: تلفات جانی جنگ غزه برای «اسرائیل» غیرقابل تحمل است

نفتالی بنت: تلفات جانی جنگ غزه برای «اسرائیل» غیرقابل تحمل است

نخست‌وزیر پیشین رژیم صهیونیستی با اذعان به اینکه تلفات جانی جنگ غزه برای «اسرائیل» غیرقابل تحمل است، تأکید کرد که نتانیاهو در دستیابی به توافق و بازگرداندن اسرا از غزه شکست خورده است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، نخست وزیر پیشین رژیم صهیونیستی طی سخنانی گفت: ما از ترامپ که با تمام توان برای آزادی اسرای اسرائیلی تلاش می‌کند، سپاسگزاریم.

«نفتالی بنت» در ادامه ضمن انتقاد از عملکرد نتانیاهو درباره جنگ غزه و آزادی اسرای اسرائیلی افزود: دولت در رسیدن به توافق با حماس و بازگرداندن اسرا شکست خورده است و بهایی که ما با جان خود می‌پردازیم و خواهیم پرداخت، غیرقابل تحمل است.

این مقام ارشد صهیونیست تأکید کرد: این مرحله سخت باید پایان یابد، فرزندان ما باید بازگردند و ما باید به فصل جدیدی از اتحاد و بازسازی اسرائیل روی آوریم.

نخست وزیر پیشین رژیم اشغالگر همچنین با اشاره به طرح رئیس جمهور آمریکا درباره غزه گفت: طرح ترامپ یک طرح سخت اما ضروری است.

کد خبر 6607160

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها