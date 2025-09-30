نفتالی بنت: تلفات جانی جنگ غزه برای «اسرائیل» غیرقابل تحمل است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، نخست وزیر پیشین رژیم صهیونیستی طی سخنانی گفت: ما از ترامپ که با تمام توان برای آزادی اسرای اسرائیلی تلاش می‌کند، سپاسگزاریم.

«نفتالی بنت» در ادامه ضمن انتقاد از عملکرد نتانیاهو درباره جنگ غزه و آزادی اسرای اسرائیلی افزود: دولت در رسیدن به توافق با حماس و بازگرداندن اسرا شکست خورده است و بهایی که ما با جان خود می‌پردازیم و خواهیم پرداخت، غیرقابل تحمل است.

این مقام ارشد صهیونیست تأکید کرد: این مرحله سخت باید پایان یابد، فرزندان ما باید بازگردند و ما باید به فصل جدیدی از اتحاد و بازسازی اسرائیل روی آوریم.

نخست وزیر پیشین رژیم اشغالگر همچنین با اشاره به طرح رئیس جمهور آمریکا درباره غزه گفت: طرح ترامپ یک طرح سخت اما ضروری است.