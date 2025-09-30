  1. بین الملل
  2. غرب آسیا و آفریقای شمالی
۸ مهر ۱۴۰۴، ۱۵:۱۴

عملیات ضدصهیونیستی در جنوب قدس اشغالی+فیلم

رسانه های رژیم صهیونیستی از زخمی شدن شماری از صهیونیستها بر اثر عملیات ضدصهیونیستی در جنوب قدس اشغالی خبر دادند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری شهاب، منابع فلسطینی از عملیات ضدصهیونیستی در ایست بازرسی النفق متعلق به نظامیان رژیم صهیونیستی در جنوب قدس اشغالی خبر دادند.

منابع صهیونیستی اعلام کردند که عملیات زیرگیری با خودرو انجام شده است.

پلیس رژیم صهیونیستی نیز اعلام کرد که عملیات زیرگیری با خودرو و تیراندازی در نزدیکی روستای الخضر در غرب بیت لحم گزارش شده و نیروهای زیادی به این منطقه گسیل داشته شده اند.

برخی منابع فلسطینی از شهادت مجری عملیات خبر دادند.

نظامیان رژیم صهیونیستی به حال آماده باش درآمده اند. این مرکز ایست بازرسی در جنوب قدس بسته شده است.

کد خبر 6607187

