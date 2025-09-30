به گزارش خبرنگار مهر، سیدرضا صالحی‌امیری ظهر سه شنبه در آیین یازدهمین همایش بزرگداشت شمس و مولانا بر معرفی جهانی ظرفیت‌های عرفانی، ادبی و فرهنگی کشور و تکمیل پروژه آرامگاه شمس تأکید کرد و اظهار کرد: خوی را سرزمینی فراتر از یک شهر و مهد عرفا و دانشمندان دانست.

وی با اشاره به جایگاه شمس تبریزی اظهار داشت: روح شمس تبریزی در خوی دمیده و این شهر مقدس به‌نام عشق و عرفان شناخته شده است. خوی فراتر از یک شهر و سرزمین عرفا و دانشمندان بزرگ است.

وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی همچنین خاطرنشان کرد: همه ما به دیار آذربایجان وابستگی داریم. شهر خوی فراتر از دیار شمس، به‌مثابه خورشیدی است که هم نور می‌دهد و هم حرارت؛ لذا باید مسیر حضور گردشگران و ارادتمندان به شمس را با تأمین زیرساخت‌های لازم فراهم کنیم.

صالحی‌امیری با تأکید بر جهانی بودن میراث شمس و مولانا افزود: شمس و مولانا متعلق به یک نقطه نیستند بلکه متعلق به تمام عرفا، شعرا و ادبای جهان‌اند. باید این خورشید تابان را به جهانیان معرفی کنیم و ظرفیت شمس تبریزی را در مدارس، دانشگاه‌ها و توسط نخبگان تدریس و شناسانده شود.

وی «خوی» و استان آذربایجان غربی را به دلیل تمدن دیرین، تکثر دینی و فرهنگی، یکی از کانون‌های اصلی دیپلماسی فرهنگی کشور دانست و گفت: ۱۲ پروژه بزرگ توسط وزارت میراث‌فرهنگی با همکاری سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی تعریف شده که یکی از این پروژه‌ها به شمس تبریزی در خوی اختصاص دارد.

صالحی‌امیری تأکید کرد: عزم دولت بر اتمام پروژه آرامگاه شمس تبریزی است تا مجموعه شمس به‌عنوان قطب معرفت و فضیلت به جهانیان معرفی شود.

آذربایجان غربی قابلیت تبدیل شدن به ۵ استان برتر در عرصه های بین المللی را دارد

استاندار آذربایجان‌غربی نیز این همایش با بیان اینکه این استان توان آن را دارد که به‌عنوان یکی از پنج استان برتر کشور از نظر توسعه و جهش در عرصه‌های مختلف مطرح شود، افزود: یکی از فعالان اقتصادی کشور ترکیه برای سرمایه‌گذاری در حوزه صنایع نساجی شهرستان خوی مجوزهای لازم را اخذ کرده و در حال نهایی‌سازی تخصیص زمین هستیم که می‌تواند تحولی مهم در اشتغال منطقه ایجاد کند.

رضا رحمانی با تأکید بر ظرفیت‌های فرهنگی، اقتصادی و گردشگری استان، این ظرفیت‌ها را در شهرستان خوی کم‌نظیر دانست و خواستار معرفی گسترده‌تر آن در سطح بین‌المللی شد.

وی با بیان اینکه چهره‌هایی چون شمس تبریزی و مولانا میراثی ملی و فراملی هستند، برگزاری یازدهمین دوره این همایش را اقدامی ارزشمند دانست و افزود: این رویدادها باید به گفتمان‌سازی فرهنگی منجر شود و با معرفی ظرفیت‌های استان، زمینه جذب گردشگر داخلی و خارجی را فراهم سازد.

رحمانی همچنین مجموعه جهانی تخت سلیمان تکاب، قره‌کلیسا و سایر میراث طبیعی و تاریخی استان را سرمایه‌ای بی‌نظیر توصیف کرد و اظهار کرد: توجه به زیرساخت‌های لازم در جوار این آثار، شرط اساسی در توسعه گردشگری است.

وی همچنین با اشاره به توسعه تجارت مرزی و آماده‌سازی مسیرهای دسترسی گردشگری، خاطرنشان کرد: تاکنون ۲۵ کیلومتر از مسیر مرند – بازرگان آسفالت‌ریزی شده و مسیر خوی – بازرگان نیز تا سال آینده تکمیل خواهد شد.