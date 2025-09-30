به گزارش خبرگزاری مهر. این دستور در پی افزایش نگرانی‌های مردمی و حوادث ناشی از حضور شترهای رها شده در جاده‌ها و محدوده شهرها و روستاهای قشم صادر شده است.

در نشست مشترکی که با حضور مسئولان ارشد شهرستان از جمله معاون فرماندار، دادستان، بخشداران، رئیس تعزیرات حکومتی، مدیر جهاد کشاورزی، شهرداران، رئیس اداره راهداری، فرماندهی پلیس راه، اعضای شورای شهر و جمعی از دامداران و شترداران برگزار شد، راهکارهای ساماندهی این معضل بررسی شد.

مالک یزدان‌پناه، مدیر جهاد کشاورزی قشم، در این جلسه با ارائه گزارشی از روند هویت‌دار کردن دام‌ها از سال ۱۳۹۷، بر لزوم همکاری تمامی دستگاه‌های اجرایی برای رفع تهدید ناشی از حضور شترهای سرگردان تاکید کرد. وی خاطرنشان کرد که پلاک‌دار شدن شترها، علاوه بر دقت بیشتر مالکان در نگهداری از دام‌ها، از بروز مشکلات متعدد ناشی از حوادث جاده‌ای نیز جلوگیری می‌کند.

نریمانی، دادستان قشم، با اشاره به وقوع چندین فقره تصادف در سال جاری به دلیل تردد شترهای بدون ساربان در محورهای مواصلاتی، بر لزوم اتخاذ تدابیر پیشگیرانه فوری مانند نصب شبرنگ، هویت‌دار کردن دام‌ها و استخدام ساربان تاکید کرد.

دهقانی، معاون فرماندار قشم نیز در پایان این نشست، از ارائه راهکارهای اجرایی برای ساماندهی دام‌های سرگردان در منطقه خبر داد و ابراز امیدواری کرد که با همکاری دستگاه‌های اجرایی مرتبط، تحول مثبتی در صنعت دامپروری شهرستان ایجاد شود.

گفتنی است، تردد شترهای سرگردان در جاده‌های قشم، در سال‌های اخیر منجر به بروز حوادث رانندگی و خسارات مالی و جانی متعددی شده است.