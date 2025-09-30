تخریب منازل در کرانه باختری به دست اشغالگران+فیلم

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، منابع خبری از تخریب منازل فلسطینی ها به دست اشغالگران خبر دادند.

فیلمی منتشر شد که بولدوزر اسرائیلی در حال تخریب منازل در شهرک بروقین در منطقه سلفیت در کرانه باختری است.

تخریب منازل فلسطینیان به ویژه در سال‌های اخیرء یکی از مهم‌ترین ابزارهای رژیم صهیونیستی برای ایجاد ترس و وحشت در بین فلسطینیان بوده است. از سال ۱۹۶۷ تا کنون هزاران واحد مسکونی توسط این رژیم در کرانه باختری» غزه و قدس شرقی ویران گشته و هزاران نفر از ساکنین آنها آواره شده‌اند. مهم‌ترین ادله این رژیم در توجیه تخریب این منازل نداشتن مجوز با فعالیت ساکنان آنها در حرکت‌های ضد اسرائیلی بوده است. تخریب منازل فلسطینیان از دیدگاه حقوق بین‌الملل به عنوان یک مجازات جمعی است و در تعارض آشکار با اصول حقوق بین‌الملل قرار دارد.