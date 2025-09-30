محمدرضا بابایی در گفت وگو با خبرنگار مهر از آغاز اعزام کاروانهای عمره مفرده از این استان خبر داد و گفت: اعزامها از ۷ مهرماه آغاز شده و پیشبینی میشود تا آغاز ماه مبارک رمضان سال آینده، حدود ۱۵ هزار نفر از استان مازندران به سرزمین وحی مشرف شوند.
وی گفت: اعزامها به حول و قوه الهی از ابتدای شهریورماه از ایستگاه پروازی تهران آغاز شد و از تاریخ ۷ مهر نیز اعزامهای هوایی از فرودگاه ساری بهطور مستقیم انجام میشود.
وی افزود: طبق پیشبینیهای انجامشده و سهمیهای که سازمان حج و زیارت تهران برای مازندران در نظر گرفته، تا ابتدای ماه مبارک رمضان سال ۱۴۰۴، حدود ۱۵ هزار زائر از استان به عمره مفرده اعزام خواهند شد.
بابایی همچنین درباره روند اعزامها گفت: در حال حاضر، بهصورت زمینی نیز بین ۱۳ تا ۱۶ کاروان در طول هفته از مرز مهران برای عتبات عالیات اعزام میشوند. همچنین پروازهای عمره از فرودگاه ساری به صورت منظم در روزهای شنبه انجام میشود.
وی در پایان با اشاره به تلاشها و هماهنگیهای صورتگرفته برای تسهیل اعزام زائران مازندرانی تأکید کرد: تمام اقدامات لازم برای رفاه زائران در نظر گرفته شده و انشاءالله با نظم و برنامهریزی، این سفرهای معنوی با موفقیت تا پایان فصل اعزام ادامه خواهد یافت.
نظر شما