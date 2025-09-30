درخواست «لیبرمن» برای قطع آب و غذا از غزه در صورت مخالفت با طرح ترامپ

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، «آویگدور لیبرمن» وزیر جنگ پیشین رژیم صهیونیستی در اقدامی وقیحانه، قطع کردن آب و غذا از نوار غزه را در صورت مخالفت جنبش حماس با طرح ترامپ درباره غزه خواستار شد.

لیبرمن که رئیس حزب «اسرائیل خانه ما» هم هست، از بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر رژیم اشغالگر که تحت تعقیب دادگاه کیفری بین‌المللی است، خواست تا به صراحت و روشنی اعلام کند که «اگر حماس طرح ترامپ را نپذیرد، در آن لحظه تمام گذرگاه‌های غزه بسته خواهد شد و هیچ کمک بشردوستانه، برق، آب یا سوختی اجازه ورود به این باریکه را نخواهد داشت.

این اظهارات مقام صهیونیست در حالی است که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا هم با لحنی تهدیدآمیز و بیان اینکه «فرصت زیادی برای مذاکراه با حماس وجود ندارد»، مدعی شد: حماس ۳ یا ۴ روز فرصت دارد تا پاسخ دهد و اگر این توافق را رد کند، اسرائیل هر کاری که لازم باشد انجام خواهد داد.

وی همچنین در نشستی با حضور فرماندهان آمریکایی در ویرجینیا ادعا کرد: اگر حماس با طرح پایان جنگ در غزه موافقت نکند، شرایط برای این گروه بسیار سخت خواهد شد.