۸ مهر ۱۴۰۴، ۱۷:۳۴

بابایی: مجوزی برای توسعه یا احداث صنایع آلاینده در یزد صادر نخواهد شد

یزد- استاندار یزد گفت: از این پس مجوزی برای توسعه و یا احداث صنایع آلاینده در استان صادر نخواهد شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدرضا بابایی در بازدید از اداره کل حفاظت محیط زیست استان با اشاره به رویکرد استان در کاهش آلاینده‌ها گفت: ما فقط مسئول اقتصاد مردم نیستیم، بلکه مسئول سلامت، بهداشت و محیط زیست سالم آنان نیز هستیم. در همین راستا و بر اساس بررسی‌های کارشناسی و مطالعات صورت‌گرفته، رویکرد جدیدی در مسیر پیشرفت استان اتخاذ کرده‌ایم تا صنایع غیرآب‌بر یا کم‌آب‌خواه و غیرآلاینده در اولویت توسعه قرار گیرند.

وی افزود: گام‌های اولیه در این مسیر برداشته شده و ان‌شاءالله در ادامه راه به توفیقات بیشتری دست خواهیم یافت. مهم‌تر از همه اینست که اکنون گفتمان این موضوع در استان شکل گرفته و همه دستگاه‌ها به این باور رسیده‌اند که باید چنین مسیری را برای تعالی استان دنبال کنیم.

استاندار یزد تأکید کرد که از این پس مجوزی برای توسعه و یا احداث صنایع آلاینده در استان صادر نخواهد شد.

حسن اکبری، مدیرکل حفاظت محیط زیست استان نیز اظهار داشت: در این دولت هشت مصوبه محیط زیستی در برنامه توسعه استان تصویب شد که از جمله آنها می‌توان به مدیریت پسماندهای عفونی و تقویت حوزه پایش از طریق تفاهم‌نامه با نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی در جذب ۱۶ نفر از دانش‌آموختگان محیط زیست اشاره کرد.

