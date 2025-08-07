صدور ۶ اخطار کتبی و درخواست پلمب دو واحد متخلف در دماوند

به گزارش خبرنگار مهر، مجید محمدیان، ظهر پنجشنبه، در جمع خبرنگاران، از آغاز گشت مشترک نظارتی با همکاری شبکه بهداشت و درمان این شهرستان خبر داد.

وی اظهار داشت: در این بازدیدهای مشترک از ۸ واحد عرضه و رستوران سطح شهرستان، با توجه به نواقص بهداشتی مشاهده شده، ۶ فقره اخطار کتبی به متصدیان این واحدها صادر شد و به دلیل وسعت تخلفات بهداشتی، درخواست پلمب دو واحد به مقام قضائی ارائه گردید.

رئیس اداره دامپزشکی دماوند افزود: همچنین در این گشت مشترک، بیش از ۸۰ کیلوگرم انواع فرآورده‌های خام دامی به دلیل عدم رعایت شرایط بهداشتی، از چرخه مصرف انسانی خارج شد.

محمدیان ضمن توصیه به شهروندان جهت خرید فرآورده‌های خام دامی فقط از مراکز مجاز و دارای ضوابط بهداشتی، از مردم خواست در صورت مشاهده هرگونه تخلف، مراتب را از طریق شماره تلفن ۷۶۳۱۵۸۵۸ به اداره دامپزشکی اطلاع دهند تا اقدامات لازم صورت گیرد.