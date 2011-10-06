برداشت میگو پرورشی از حوضچه های دیلم آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر، اردشیر یاراحمدی بعد از ظهر پنجشنبه در مراسم برداشت میگو از حوضچه های میگو این شهرستان افزود: انتظار داریم از 37 استخر پرورش میگوی این شهرستان به طور میانگین از هرکدام چهار تن میگو برداشت شود .

وی افزود: بر اساس مصوبه هیئت دولت مقرر شده سود مطالبات و تسهیلات بانکی شرکت های پرورش میگو تأمین توسط دولت اعتبار شود .

مدیرکل شیلات استان بوشهر یادآور شد: 91 مزرعه با تعداد یک هزار و 400 استخر پرورش میگو در استان بوشهر فعالیت می کنند.

فرماندار دیلم نیز گفت: یکصد میلیارد ریال برای توسعه زیرساخت های پرورش میگو در 50 شرکت این شهرستان هزینه می شود.