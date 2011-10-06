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۱۴ مهر ۱۳۹۰، ۱۷:۳۱

برداشت میگو پرورشی از حوضچه های دیلم آغاز شد

برداشت میگو پرورشی از حوضچه های دیلم آغاز شد

دیلم - خبرگزاری مهر: مدیرکل شیلات استان بوشهر گفت: برداشت میگوی پرورشی از 37 حوضچه بویرات دیلم آغاز شده است.

به گزارش خبرنگار مهر، اردشیر یاراحمدی بعد از ظهر پنجشنبه در مراسم برداشت میگو از حوضچه های میگو این شهرستان افزود: انتظار داریم از 37 استخر پرورش میگوی این شهرستان به طور میانگین از هرکدام چهار تن میگو برداشت شود.

وی افزود: بر اساس مصوبه هیئت دولت مقرر شده سود مطالبات و تسهیلات بانکی شرکت های پرورش میگو تأمین توسط دولت اعتبار شود.

مدیرکل شیلات استان بوشهر یادآور شد: 91 مزرعه با تعداد یک هزار و 400 استخر پرورش میگو در استان بوشهر فعالیت می کنند.

فرماندار دیلم نیز گفت: یکصد میلیارد ریال برای توسعه زیرساخت های پرورش میگو در 50 شرکت این شهرستان هزینه می شود.

احمدی خواستار حمایت های بیشتر از پرورش دهنگان برای افزایش انگیزه کار و ایجاد اشتغال بیشتر در این بخش شد.

کد مطلب 1426163

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