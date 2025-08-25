به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روسیا الیوم، نشریه پولیتیکو گزارش داد که وزرای خارجه کشورهای عضو اتحادیه اروپا روز شنبه برای بررسی نوزدهمین بسته تحریمهای جدید علیه روسیه گرد هم جمع میشوند.
این در حالی است که تیرماه گذشته اتحادیه اروپا بسته تحریمهای جدیدی را علیه مسکو تصویب کرده بود.
خبرگزاری فرانسه در آن زمان به نقل از دیپلماتهای اروپایی اعلام کرد: اتحادیه اروپا بسته تحریمهای جدیدی را علیه روسیه تصویب کرد.
خبرگزاری روسی اسپوتنیک هم در این باره نوشت: اتحادیه اروپا با هجدهمین بسته تحریمی خود علیه روسیه موافقت کرد که شامل محدودیتهایی برای بانکها خواهد بود. بسته تحریمی جدید اتحادیه اروپا شامل ۱۰۵ کشتی مرتبط با نفت روسیه خواهد بود.
