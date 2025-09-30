به گزارش خبرنگار مهر، ذبیحاله میقانی عصر سه شنبه در جمع خبرنگاران به تشریح اقدامات انجام شده و برنامههای آتی این سازمان پرداخت و گفت: آتشنشانی گرگان با بهرهمندی از تجهیزات پیشرفته و تیمهای تخصصی شامل غواصی، مقابله با حوادث شیمیایی و مدیریت آسانسورهای شهری، آماده ارائه خدمات امدادی با بالاترین سطح کیفیت است.
وی با اشاره به چالشهای موجود افزود: با توجه به رشد ساخت و سازهای بلندمرتبه در شهر، ضرورت دارد زیرساختهای ایمنی متناسب با این تحولات توسعه یابد. تجهیزاتی مانند پلکانهای اضطراری استاندارد باید در دسترس باشد تا عملیات نجات به سرعت و با ایمنی کامل انجام شود.
رئیس سازمان آتشنشانی گرگان به دغدغه جدی این سازمان درباره وضعیت ایمنی مدارس اشاره کرد و گفت: یکی از مشکلات مهم، نبود الزام قانونی صدور مجوز آتشنشانی برای مدارس غیر دولتی است که این امر میتواند منجر به عدم رعایت استانداردهای ایمنی و در نتیجه بروز حوادث ناگوار شود. ما انتظار داریم که دستگاههای مسئول، همکاری لازم را برای نظارت و ارتقای ایمنی این مراکز داشته باشند.
وی در ادامه افزود: برخی مدارس حتی دارای تجهیزات ایمنی مانند کپسول آتشنشانی هستند، اما متأسفانه برخی از این تجهیزات تاریخ انقضای خود را گذراندهاند که این مسئله میتواند خطر آفرین باشد و نیازمند پیگیری جدی مسئولان آموزش و پرورش و مدیران مدارس است.
میقانی همچنین به اهمیت آموزش و فرهنگسازی در میان خانوادهها و دانشآموزان تاکید کرد و گفت: شناخت شماره اضطراری ۱۲۵ و آشنایی با نحوه واکنش در مواقع بحرانی از موارد کلیدی است که میتواند به حفظ جان مردم کمک کند. این آموزشها باید به صورت مستمر و گسترده انجام شود.
وی با اشاره به تجربیات تلخ حوادث گذشته مانند ساختمان پلاسکو، از همه مسئولان و نهادهای مرتبط خواست که توجه ویژهای به ایمنی شهری داشته باشند و اظهار کرد: همکاری بین بخشی بین آتشنشانی، شهرداری، استانداری و دیگر نهادها از اهمیت بالایی برخوردار است تا بتوانیم در پیشگیری و مدیریت بحران موفق عمل کنیم.
رئیس آتشنشانی گرگان از استقبال و حمایت شهردار و مدیران شهرستان قدردانی کرد و افزود: این همکاریها امیدبخش است و باعث میشود بتوانیم با برنامهریزی دقیقتر، تجهیزات و آموزشهای لازم را در اختیار نیروهای عملیاتی قرار دهیم و ایمنی شهروندان را تضمین کنیم.
نظر شما