برخورد با متخلفین صید غیرمجاز پرندگان شکاری در گناوه

زینت اسماعیلی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: یگان حفاظت محیط زیست شهرستان گناوه در راستای صیانت از گونههای ارزشمند، حفظ تنوع زیستی و جلوگیری از شکار و صید غیرمجاز پرندگان شکاری با حضور در حوزه استحفاظی این اداره، نسبت به شناسایی و برخورد با متخلفان اقدام می کند.
سرپرست اداره حفاظت محیط زیست شهرستان گناوه افزود: در این عملیات ها چندین باب کوخه تخریب و تعدادی رشته تور و طناب زندهگیری پرندگان از متخلفان جمعآوری شد.
اسماعیلی با بیان اینکه صید پرندگان شکاری به صورت غیرمجاز تهدید جدی برای اکوسیستم طبیعی به شمار میرود، افزود: این پرندگان نقش مهمی در تعادل زنجیره غذایی و کنترل جمعیت سایر گونهها دارند و حفاظت از آنها وظیفهای همگانی است.
سرپرست اداره حفاظت محیط زیست گناوه همچنین با تأکید بر لزوم همکاری مردم در مقابله با این تخلفات گفت: از شهروندان درخواست میشود در صورت مشاهده هرگونه شکار و صید غیرمجاز مراتب را از طریق شماره تلفن ۱۵۴۰ یا به یگان حفاظت محیط زیست اطلاع دهند تا اقدامات قانونی لازم صورت گیرد.
