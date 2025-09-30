  1. استانها
۸ مهر ۱۴۰۴، ۲۱:۰۴

برخورد با متخلفین صید غیرمجاز پرندگان شکاری در گناوه

گناوه- سرپرست اداره حفاظت محیط زیست شهرستان گناوه، از اجرای طرح گشت و کنترل یگان حفاظت این اداره در آغاز فصل مبارزه با صید پرندگان شکاری در حوزه‌های استحفاظی این شهرستان خبر داد.

زینت اسماعیلی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: یگان حفاظت محیط زیست شهرستان گناوه در راستای صیانت از گونه‌های ارزشمند، حفظ تنوع زیستی و جلوگیری از شکار و صید غیرمجاز پرندگان شکاری با حضور در حوزه استحفاظی این اداره، نسبت به شناسایی و برخورد با متخلفان اقدام می کند.

سرپرست اداره حفاظت محیط زیست شهرستان گناوه افزود: در این عملیات ها چندین باب کوخه تخریب و تعدادی رشته تور و طناب زنده‌گیری پرندگان از متخلفان جمع‌آوری شد.

اسماعیلی با بیان اینکه صید پرندگان شکاری به صورت غیرمجاز تهدید جدی برای اکوسیستم طبیعی به شمار می‌رود، افزود: این پرندگان نقش مهمی در تعادل زنجیره غذایی و کنترل جمعیت سایر گونه‌ها دارند و حفاظت از آن‌ها وظیفه‌ای همگانی است.

سرپرست اداره حفاظت محیط زیست گناوه همچنین با تأکید بر لزوم همکاری مردم در مقابله با این تخلفات گفت: از شهروندان درخواست می‌شود در صورت مشاهده هرگونه شکار و صید غیرمجاز مراتب را از طریق شماره تلفن ۱۵۴۰ یا به یگان حفاظت محیط زیست اطلاع دهند تا اقدامات قانونی لازم صورت گیرد.

