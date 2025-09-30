زورگیری در دلیجان دستگیری در قم

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ جعفر اسکینی اظهار کرد: در پی کسب خبری مبنی بر زورگویی از یک شهروند در شهرستان دلیجان موضوع به صورت ویژه در دستور کار مأموران انتظامی این شهرستان قرار گرفت.

وی افزود: پس از تحقیقات گسترده کارآگاهان پلیس شهرستان موفق به شناسایی رد پای ۲ نفر سارق زورگیر در استان همجوار شدند.

فرمانده انتظامی شهرستان دلیجان گفت: پس از انجام هماهنگی‌های قضایی لازم با پشتیبانی و حمایت دادستان این شهرستان در اقدامی بسیار فنی پیچیده و غافلگیرانه و در دو عملیات تعقیب و مراقبت جداگانه هر ۲ سارق توسط تیم های عملیاتی در مخفیگاهشان دستگیر شدند.

سرهنگ اسکینی با اشاره به اعتراف سارقان به زورگویی از شهروند دلیجانی و سرقت لپ تاب، گوشی تلفن همراه و کارت‌های بانکی وی اظهار کرد: اموال سرقتی به مالباخته برگردانده و سارقان پس از تشکیل پرونده به مرجع قضایی معرفی شدند.

فرمانده انتظامی شهرستان دلیجان تاکید کرد: امنیت شهروندان خط قرمز پلیس بوده و این فرماندهی با هر کسی که امنیت شهروندان را خدشه دار کند با قدرت و برابر قانون بدون مماشات برخورد خواهد کرد.