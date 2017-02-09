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۲۱ بهمن ۱۳۹۵، ۱۸:۳۵

۴ پروژه گردشگری و اقامتی در فارس افتتاح شد

۴ پروژه گردشگری و اقامتی در فارس افتتاح شد

شیراز- مدیرکل میراث فرهنگی ،‌صنایع دستی وگردشگری فارس از افتتاح ۴ پروژه گردشگری و اقامتی همزمان با نهمین روز از ایام دهه مبارک فجر خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی اداره کل میراث فرهنگی ، صنایع دستی و گردشگری فارس ،دکتر مصیب امیری مدیرکل میراث فرهنگی ،‌صنایع دستی وگردشگری فارس گفت : احداث و ایجاد زیرساختهای مورد نیاز استان نقش اساسی در توسعه صنعت گردشگری استان خواهد داشت.

وی افزود: روز پنج شنبه ۲۱  بهمن ماه  این ۴ پروژه در استان افتتاح شد که از این دو پروژه  یک هتل ۲ ستاره  و فاز دوم یک هتل آپارتمان ۲ ستاره در شهرستان جهرم و  درشهر شیراز یک هتل آپارتمان  و یک هتل ۲ ستاره افتتاح و به بهره برداری رسید .

مدیرکل میراث فرهنگی فارس با اشاره به میزان سرمایه گذاری و اعتبار اختصاص یافته برای این پروژه ها ادامه داد : در مجموع میزان سرمایه گذاری مجریان طرح ها ۲۲۴ میلیارد ریال و اعتبارات هزینه شده به میزان ۴۷ میلیارد ریال می باشد. 

امیری افزود: با افتتاح این ۴ پروژه  تعداد۲۶۴ تخت و ۱۰۳ اتاق به ظرفیت واحد های اقامتی استان افزوده می شود.

وی در پایان  با تاکید بر ایجاد اشتغال در استان گفت:  در مجموع با افتتاح این ۴ مرکز اقامتی- گردشگری در شیراز و جهرم زمینه  اشتغال برای ۱۱۰ نفر ایجاد شده است .

کد مطلب 3902554

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